В Україні стався спалах поліомієліту. У відповідь на це в країні стартує кампанія зі щеплення дітей, які пропустили (або не зробили взагалі) вакцинацію, передбачену Національним календарем профілактичних щеплень.

Поліовірус циркулює в країні через низький рівень охоплення щепленнями і загрожує можливою появою невиліковного паралічу у невакцинованої або не повністю вакцинованої дитини.

Проте захист від таких наслідків хвороби є. І це – вакцинація.

Перший етап вакцинації, що починається в усіх регіонах 1 лютого 2022 року, дозволить захистити дітей від невиліковного паралічу, у разі якщо вони інфікуються поліовірусом. Триватиме він три тижні.

Щеплення обов’язково потрібно зробити дітям віком від 6 місяців до 6 років (5 років 11 місяців 29 днів), які з певних причин пропустили одну чи більше необхідних до віку доз щеплення.

Батьки таких дітей повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

Під час першого етапу кампанії буде використана інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) французького виробництва у монодозних чи багатодозних флаконах. Вона містить неживі віруси поліо усіх трьох типів.

Держава закупила понад 400 тис. доз такої вакцини для покриття загальних потреб і проведення першого етапу імунізації.

Вакцину вводять внутрішньом’язово у передню поверхню стегна або в дельтоподібний м’яз руки. В сідницю вакцину не вводять!

Вакцина ІПВ запобігає розвитку клінічних проявів інфекції у разі потрапляння поліовірусу до центральної нервової системи, таким чином захищаючи від паралічу.

Як перевірити вакцинальний статус своєї дитини і отримати щеплення?

1. Ознайомтеся з Національним календарем профілактичних щеплень.

2. Перегляньте медичну карточку своєї дитини і перевірте дані про щеплення.

3. Перевірте, чи отримала дитина всі щеплення відповідно до віку.

4. Якщо ви помітили, що якогось зі щеплень не вистачає, зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря або педіатра.

Щеплення від поліомієліту можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря або педіатра, якщо вони працюють у закладі, що має договір із Національною службою охорони здоров’я України.

Якщо щеплення не зроблене вчасно

Не потрібно розпочинати серію вакцинації спочатку, якщо була пропущена якась із доз. Незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів.

Що робити, якщо вам кажуть, що вакцини немає?

Якщо вам кажуть, що вакцини немає або безпідставно відмовляють від вакцинації, потрібно звернутися до керівника медзакладу. Якщо керівник не може або відмовляється надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області.

Перевірити актуальні дані щодо наявності вакцин, можна на сайті Центру громадського здоров’я.

Що таке поліомієліт

Поліомієліт – інфекційне захворювання, яке є небезпечним для життя. Його спричиняють поліовіруси, що потрапляють до організму зазвичай через немиті руки та іноді через заражену воду та їжу. Особливо вразливі до нього діти до 6 років. У більшості випадків поліомієліт протікає непомітно, проте людина продовжує розповсюджувати вірус й інфікувати інших. В 1 з 200 випадків поліо спричиняє невиліковний параліч. 5–10% з тих, кого паралізувало внаслідок поліомієліту, помирають через ураження дихальних м’язів.

Ліків від цієї хвороби не існує. Єдиний і безальтернативний захист – вакцинація.