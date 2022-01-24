В Украине подтвердили новый случай полиомиелита. На Закарпатье заболел двухлетний мальчик в семье.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

— 24 января региональная референс-лаборатория ВОЗ в Хельсинки подтвердила дериват вакцинного полиовируса типа 2 (VDPV-2) в образце от двухлетнего ребенка из Украины, — отметили в ЦОЗ.

Симптомы заболевания у ребенка появились у 13 декабря 2021 года во время пребывания в больнице в города Львов из-за лечения другого заболевания. 24 декабря мальчик уже имел признаки вялого нижнего парапареза.

По словам мамы, ребенок не привит из-за отказа родителей, контактов с детьми, которые недавно получили прививки, не было. Мальчик проживает в семье один, родных братьев и сестер не имеет. Они живут в отдельном доме, условия проживания удовлетворительные, водоснабжение децентрализованное.

Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции.

Первый случай полиомиелита подтвердили у 17-месячной девочки из Ровенской области. Ребенок также не был вакцинирован из-за отказа родителей.

В Минздраве утвердили план реагирования, чтобы не допустить распространения полиомиелита в Украине. Поэтому все дети в 6 лет, которые пропустили прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок, — должны его наверстать.