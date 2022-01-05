В Украине дети от шести месяцев до шести лет, вовремя не получившие прививку от полиомиелита, или это произошло с нарушением Национального календаря профилактических прививок, будут иммунизированы от опасного заболевания инактивированной полиовакциной (ИПВ).

В Центре общественного здоровья также сообщили о дополнительных турах вакцинации оральной полиовакциной (ОПВ).

Эти меры помогут спасти украинских детей от полиомиелита. План утвержден приказом Министерства здравоохранения №2922.

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Опасный вирус передается через фекалии и слюну, а также через зараженную пищу и воду.

В группе риска находятся дети до пяти лет. Но заболевания можно избежать, если вовремя вакцинировать ребенка.

В октябре 2021 года в Украине шума наделала ситуация о подтверждении полиомиелита в Ровенской области у полуторагодовалого ребенка.

Родители малыша сознательно отказались от прививки из-за религиозных убеждений. Из-за этого он заболел.

Кроме того, ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей.

Источник: Центр общественного здоровья Украины