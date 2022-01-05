В Україні діти від шести місяців до шести років, які вчасно не отримали щеплення від поліомієліту, або це відбулося з порушенням Національного календаря профілактичних щеплень, будуть імунізовані від небезпечного захворювання інактивованою поліовакциною (ІПВ).

У Центрі громадського здоров’я також повідомили про додаткові тури вакцинації оральною поліовакциною (ОПВ).

Ці заходи допоможуть захистити українських дітей від поліомієліту. План затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я №2922.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Небезпечний вірус передається через фекалії та слину, а також через заражену їжу та воду.

У групі ризику перебувають діти до п’яти років. Але захворювання можна уникнути, якщо вчасно вакцинувати дитину.

У жовтні 2021 року в Україні розголосу набула ситуація про підтвердження поліомієліту на Рівненщині у півторарічної дитини.

Батьки малюка свідомо відмовились від щеплення через релігійні переконання. Через це дитина захворіла.

Крім того, вона потрапила до лікарні з симптомами парезу нижніх кінцівок.

Джерело: Центр громадського здоров’я України