Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Вакцинація

Спалах поліомієліту в Україні: у країні проведуть додаткові тури щеплення дітей

5 Січня 2022, 11:20
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
поліомієліт, вакцинація
Джерело: Depositphotos

В Україні діти від шести місяців до шести років, які вчасно не отримали щеплення від поліомієліту, або це відбулося з порушенням Національного календаря профілактичних щеплень, будуть імунізовані від небезпечного захворювання інактивованою поліовакциною (ІПВ).

У Центрі громадського здоров’я також повідомили про додаткові тури вакцинації оральною поліовакциною (ОПВ).

Ці заходи допоможуть захистити українських дітей від поліомієліту. План затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я №2922.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Небезпечний вірус передається через фекалії та слину, а також через заражену їжу та воду.

У групі ризику перебувають діти до п’яти років. Але захворювання можна уникнути, якщо вчасно вакцинувати дитину.

Читайте також:
Спалах поліомієліту в Україні: у країні проведуть додаткові тури щеплення дітейПоліомієліт в Україні: чим небезпечна хвороба та чи може виникнути епідемія

У жовтні 2021 року в Україні розголосу набула ситуація про підтвердження поліомієліту на Рівненщині у півторарічної дитини.

Батьки малюка свідомо відмовились від щеплення через релігійні переконання. Через це дитина захворіла.

Крім того, вона потрапила до лікарні з симптомами парезу нижніх кінцівок.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
Вакцинація , МОЗ України , Рівненська область
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка