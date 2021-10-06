В Україні підтвердили випадок поліомієліту у півторарічної дитини з Рівненської області.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів другого типу (Sabin 2).

У міністерстві зазначили, що батьки дитини свідомо відмовились від щеплень, які передбачені медичними стандартами, через релігійні переконання.

У дитини перші симптоми хвороби проявилися 1 вересня. А вже 3 вересня вона потрапила у лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок. Спеціалісти одразу зареєстрували випадок як підозру на поліомієліт – гострий в’ялий параліч, забезпечили необхідне обстеження та спостереження для з’ясування обставин.

Нині в області вже працює команда епідеміологів та вірусологів Національного Центру громадського здоров’я МОЗ України, обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вони шукають контактних осіб, збирають їхні біоматеріали, щоб детально вивчити обставини справи.

До цього випадку в Україні востаннє діти хворіли на поліомієліт у 2015 році. Тоді інфікувалися двоє дітей, які на все життя залишилися паралізованими.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину. Найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

У зоні ризику кожна невакцинована дитина і дорослий. Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Спочатку хвороба протікає непомітно, що знижує шанси на одужання. Згодом хвороба може проявитися різними симптомами, адже це залежить від форми вірусу. Інкубаційний період хвороби – 2–35 діб, частіше 7–14 діб.

Вірус також може викликати неврологічні ураження, зокрема, менінгіт (один випадок з 25) та параліч (один випадок з 200). Часто параліч не піддається лікуванню та призводить до інвалідності дитини. Ускладнення, які викликає хвороба, можуть призвести до смерті пацієнта.

Для того, щоб захиститися від поліомієліту, необхідно вакцинуватися. Таке щеплення роблять вперше дитині у чотири місяці, потім у шість місяців, повторну дозу малюк отримує у 18 місяців. Потім дитину вакцинують у шість років та 14 років. Вакцинуватися можна безкоштовно у державних установах.

Раніше у МОЗ зазначали, що через пандемію коронавірусу в Україні знизилася кількість планових щеплень з-поміж дітей. Протягом 2020 року у країні зробили значно меншу кількість щеплень, ніж зазвичай, а у деяких регіонах число взагалі катастрофічно мале.

Нині в Україні середнє охоплення вакцинацією лише 30%, що може призвести до епідемії поліомієліту у країні.