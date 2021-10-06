В Украине подтвердили случай полиомиелита у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусом второго типа (Sabin 2).

В министерстве отметили, что родители ребенка сознательно отказались от прививок, которые предусмотрены медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.

У ребенка первые симптомы болезни проявились 1 сентября. А уже 3 сентября он попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Специалисты сразу зарегистрировали случай как подозрение на полиомиелит — острый вялый паралич, обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств.

Сейчас в области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов Национального центра общественного здоровья МОЗ Украины, областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины. Они ищут контактных лиц, собирают их биоматериалы, чтобы детально изучить обстоятельства дела.

До этого случая в Украине последний раз дети болели полиомиелитом в 2015 году. Тогда заразились двое детей, которые на всю жизнь остались парализованными.

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего — через грязные руки, зараженную пищу и воду.

В зоне риска каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Сначала болезнь протекает незаметно, что снижает шансы на выздоровление. Со временем болезнь может проявиться различными симптомами, это зависит от формы вируса. Инкубационный период болезни — 2-35 суток, чаще 7-14 суток.

Вирус также может вызывать неврологические поражения, в частности, менингит (один случай из 25) и паралич (один случай из 200). Часто паралич не поддается лечению и приводит к инвалидности ребенка. Осложнения, которые вызывает болезнь, могут привести к смерти пациента.

Для того чтобы защититься от полиомиелита, необходимо вакцинироваться. Такую прививку делают впервые ребенку в четыре месяца, затем в шесть месяцев, повторную дозу малыш получает в 18 месяцев. Затем ребенка вакцинируют в шесть лет и 14 лет. Вакцинироваться можно бесплатно в государственных учреждениях.

Ранее в Минздраве отмечали, что из-за пандемии коронавируса в Украине снизилось количество плановых прививок среди детей. В течение 2020 года в стране сделали значительно меньшее количество прививок, чем обычно, а в некоторых регионах число вообще катастрофически мало.

Сейчас в Украине среднее охват вакцинацией лишь 30%, что может привести к эпидемии полиомиелита в стране.