В Україні офіційно підтвердили випадок поліомієліту у півторарічної дитини з Рівненської області. Її госпіталізували з парезом нижніх кінцівок.

Лікарі повідомили, що батьки дитини свідомо відмовились від щеплень, які передбачені медичними стандартами, через релігійні переконання.

Лікарка-педіатр, старший науковий співробітник реабілітаційного центру Анна Кушнір розповіла Фактам ICTV про небезпеку поліомієліту та як вакцинація може врятувати від епідемії хвороби.

Що таке поліомієліт

Поліомієліт – це інфекційне захворювання, яке може призвести до інвалідності та навіть смерті. Поліовірус, який викликає поліомієліт, здатний передаватись як від людини до людини, так і, наприклад, через стічні води, брудні руки та інфіковану їжу.

– До винайдення вакцинації майже всі діти були інфіковані поліовірусом, а у деяких спостерігались ускладнення, як-от параліч, – зазначила педіатр.

За її словами, найчастіше інфекція проявляється безсимптомно. У однієї з чотирьох людей можуть виникнути неспецифічні прояви, типові для ГРВІ.

– Проте вірус також може викликати неврологічні ураження, зокрема, менінгіт (один випадок з 25) та параліч (один випадок з 200). Часто параліч не піддається лікуванню та призводить до інвалідності дитини. Іншим страшним ускладненням є параліч дихальних м’язів, що може призвести до зупинки дихання. Загалом смертність під час пошкодження нервової системи може сягати 20%, – стверджує Кушнір.

Чому варто вакцинуватися

Лікар наголосила, що вакцинація – важлива не лише для створення індивідуального, але й колективного імунітету. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, якщо охоплення вакцинацією буде понад 95%, тоді буде шанс ліквідувати захворювання.

– В Україні середнє охоплення вакцинацією лише 30%. Це може призвести до епідемії поліомієліту у країні. Нині нас класифікують, як країну з високим ризиком спалаху хвороби, – додала вона.

Зокрема, у 2015 році в Закарпатській області були виявлені два випадки паралічу у 10-місячної та 4-річної дитини внаслідок поліомієліту. Причиною є вкрай низьке охоплення вакцинацією, яке не лише загрожує розповсюдженню захворювання, але й сприяє мутації та циркуляції поліовірусу.

Ба більше, існує небезпека поширення захворювання не лише в межах України, але й загроза “поділитись” поліовірусом, контактуючи з жителями інших держав.

Які є вакцини від поліомієліту в Україні

В Україні доступні два типи вакцин. Оральна поліомієлітна вакцина, яку вводять у ротову порожнину. Вона формує тривалий імунітет у 95% щеплених після введення другої дози.

Також є інактивована поліомієлітна вакцина, яку вводять внутрішньом’язово або підшкірно. Три дози створюють 99% захисту.

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує громадянам стежити за календарем щеплень та дотримуватися рекомендацій щодо вакцинації.

Щеплення від поліомієліту роблять вперше дитині у чотири місяці, потім у шість місяців, повторну дозу малюк отримує у 18 місяців. Потім дитину вакцинують у шість років та 14 років.

Усі щеплення, заплановані до досягнення українцем 18 років, проводяться безкоштовно у державних установах.

Детальніше про те, коли варто вакцинувати дитину від небезпечних захворювань, читайте у календарі щеплень 2021.