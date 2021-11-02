На Закарпатті зафіксували випадок поліомієліту у 12-річної дівчинки.

Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення обласної дитячої лікарні Віра Соловйова у коментарі одному з видань. Нині дитина з Тячівського району перебуває у неврологічному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.

За словами завідувачки, хвороба у дівчинки почалася з кишкових розладів. Після цього через декілька днів у дитини виникли паралічі. 19 вересня дитину з паралізованою ногою госпіталізували.

– Лікарі діагностували гострий в’ялий параліч. Через три тижні ми отримали позитивний результат на поліовіруси у двох пробах. Попередньо ми маємо результат, що це поліовірус із вакцинних штамів, – розповіла вона.

Соловйова стверджує, що школярка лікувалася в інфекційному відділенні понад п’ять тижнів. На шостий тиждень її перевели в неврологію, коли минули всі терміни ізоляції та можливого вірусовиділення.

Нині стан дитини стабільний, але грубий парез залишається. Спеціаліст припустила, що швидше за все, це закінчиться інвалідизацією. Дівчинка проходить відновлювальну терапію в неврологічному відділенні.

У сім’ї інфікованої дитини троє дітей. Усі вони невакциновані від поліомієліту за переконаннями батьків. До лікарів батьки звернулися лише щодо 12-річної дівчинки. Її сусідів, однокласників та інших контактних людей вже обстежили, діагноз не підтвердили.

Поліомієліт на Закарпатті востаннє фіксували у 2015 році. Тоді захворіли двоє дітей у віці 4 років та 10 місяців.

На початку жовтня поліомієліт також підтвердили у півторарічної дитини з Рівненської області. Її батьки також відмовилися від вакцинації. Через це у дитини виник парез ніг.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину. Найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Для того, щоб захиститися від поліомієліту, необхідно вакцинуватися. Таке щеплення роблять вперше дитині у чотири місяці, потім у шість місяців, повторну дозу малюк отримує у 18 місяців. Потім дитину вакцинують у шість років та 14 років. Вакцинуватися можна безкоштовно у державних установах.

Джерело: Суспільне