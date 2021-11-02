В Закарпатской области зафиксировали случай полиомиелита у 12-летней девочки.

Об этом сообщила заведующая инфекционного отделения областной детской больницы Вера Соловьева в комментарии одному из изданий. Сейчас ребенок из Тячевского района находится в неврологическом отделении областной детской больницы в Мукачево.

По словам заведующей, болезнь у девочки началась с кишечных расстройств. После этого через несколько дней у ребенка возникли параличи. 19 сентября ребенка с парализованной ногой госпитализировали.

— Врачи диагностировали острый вялый паралич. Через три недели мы получили положительный результат на полиовирусы в двух пробах. Предварительно мы имеем результат, что это полиовирус из вакцинных штаммов, — рассказала она.

Соловьева утверждает, что школьница лечилась в инфекционном отделении более пяти недель. На шестую неделю ее перевели в неврологию, когда истекли все сроки изоляции и возможного вирусовыделения.

Сейчас состояние ребенка стабильное, но грубый парез остается. Специалист предположила, что скорее всего, это закончится инвалидизацией. Девочка проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении.

В семье инфицированного ребенка трое детей. Все они невакцинированы от полиомиелита по убеждениям родителей. К врачам родители обратились только из-за состояния 12-летней девочки. Ее соседей, одноклассников и других контактных людей уже обследовали, диагноз не подтвердили.

Полиомиелит в Закарпатской области последний раз фиксировали в 2015 году. Тогда заболели двое детей в возрасте 4 лет и 10 месяцев.

В начале октября полиомиелит также подтвердили у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Его родители также отказались от вакцинации. Из-за этого у ребенка возник парез ног.

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего — через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Для того, чтобы защититься от полиомиелита, необходимо вакцинироваться. Такую прививку делают впервые ребенку в четыре месяца, затем в шесть месяцев, повторную дозу малыш получает в 18 месяцев. Затем ребенка вакцинируют в шесть лет и 14 лет. Вакцинироваться можно бесплатно в государственных учреждениях.

Источник: Суспільне