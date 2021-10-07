На Ровенщине полуторагодовалый мальчик инфицировался полиомиелитом. С парезом ног его госпитализировали в областную детскую больницу.

На третий день пребывания ребенка в заведении врачи обнаружили, что именно полиомиелит стал причиной ухудшения состояния мальчика. Положительный результат подтвердили в столичной лаборатории.

В детской больнице пациента лечили три недели, но конечности до сих пор не двигаются.

— Одна ножка функционирует лучше. А другая, с которой начался парез, функционирует хуже. Восстанавливается лучше та конечность, где заболевание началось позже. У ребенка еще впереди не один курс реабилитации, чтобы он смог ходить, — отметила детский невролог Ровенской областной детской врачи Лилия Зорук.

Родители мальчика воспитывают 10 детей. Ни один из них не привился против полиомиелита. Взрослые сознательно отказались вакцинировать детей из-за религиозных убеждений.

Из-за того, что дети невакцинированы, вирусологи подтвердили полиомиелит еще у шестерых детей из этой семьи.

— Сейчас мы исследуем больного ребенка и ближайший круг контактных людей. Мы зафиксировали у детей аналогичный штамм полиовируса второго типа, что и был у мальчика. По крайней мере сейчас они чувствуют себя здоровыми, — говорит главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов.

В то же время родители больных детей отказывают общаться с представителями спецкомиссии Минздрава. Кроме того, их невозможно наказать за то, что дети невакцинированы, ведь этого не предусматривает законодательство.

Сейчас мальчик с парезом ног находится дома. Врачи не дают никаких прогнозов относительно того, сможет ли он ходить.