На Рівненщині півторарічний хлопчик інфікувався поліомієлітом. З парезом ніг його госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

На третій день перебування дитини у закладі лікарі виявили, що саме поліомієліт став причиною погіршення стану хлопчика. Позитивний результат підтвердили у столичній лабораторії.

У дитячій лікарні пацієнта лікували три тижні, але кінцівки досі не рухаються.

– Одна ніжка функціонує краще. А інша, з якої почався парез, функціонує гірше. Відновлюється краще та кінцівка, де захворювання почалося пізніше. У дитини ще попереду не один курс реабілітації, щоб вона змогла ходити, – зазначила дитячий невролог Рівненської обласної дитячої лікарі Лілія Зорук.

Батьки хлопчика виховують 10 дітей. Жоден з них немає щеплення проти поліомієліту. Дорослі свідомо відмовилися вакцинувати дітей через релігійні переконання.

Через те, що діти невакциновані, вірусологи підтвердили поліомієліт ще у шістьох дітей з цієї сім’ї.

– Нині ми досліджуємо хвору дитину, найближче коло контактних людей. І ми зафіксували у дітей аналогічний штам поліовірусу другого типу, що і був у хлопчика. Принаймні зараз вони почуваються здоровими, – каже головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов.

Водночас батьки хворих дітей відмовляють спілкуватися з представниками спецкомісії МОЗ. Крім того, їх не можливо покарати за те, що діти не вакциновані, адже цього не передбачає законодавство.

Нині хлопчик з парезом ніг перебуває вдома. Лікарі не дають жодних прогнозів щодо того, чи зможе він ходити.