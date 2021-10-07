В Украине официально подтвердили случай полиомиелита у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Его госпитализировали с парезом нижних конечностей.

Врачи сообщили, что родители ребенка сознательно отказались от прививок, которые предусмотрены медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.

Врач-педиатр, старший научный сотрудник реабилитационного центра Анна Кушнир рассказала Фактам ICTV об опасности полиомиелита и как вакцинация может спасти от эпидемии болезни.

Что такое полиомиелит

Полиомиелит — это инфекционное заболевание, которое может привести к инвалидности и даже смерти. Полиовирус, который вызывает полиомиелит, способен передаваться как от человека к человеку, так и, например, через сточные воды, грязные руки и инфицированную пищу.

— До изобретения вакцинации почти все дети были инфицированы полиовирусом, а у некоторых наблюдались такие осложнения, как паралич, — отметила педиатр.

По ее словам, чаще всего инфекция проявляется бессимптомно. У одного из четырех человек могут возникнуть неспецифические проявления, типичные для ОРВИ.

— Однако вирус также может вызвать неврологические поражения, в частности, менингит (один случай из 25) и паралич (один случай из 200). Часто паралич не поддается лечению и приводит к инвалидности ребенка. Другим страшным осложнением является паралич дыхательных мышц, что может привести к остановке дыхания. В общем смертность при повреждении нервной системы может достигать 20%, — утверждает Кушнир.

Почему стоит вакцинироваться

Врач отметила, что вакцинация важна не только для создания индивидуального, но и коллективного иммунитета. По данным Всемирной организации здравоохранения, если охват вакцинацией будет более 95%, тогда будет шанс ликвидировать заболевание.

— В Украине средний охват вакцинацией лишь 30%. Это может привести к эпидемии полиомиелита в стране. Сейчас нас классифицируют как страну с высоким риском вспышки болезни, — добавила она.

В частности, в 2015 году в Закарпатской области были обнаружены два случая паралича у 10-месячного и 4-летнего ребенка в результате полиомиелита. Причиной является крайне низкий охват вакцинацией, который не только угрожает распространением заболевания, но и способствует мутации и циркуляции полиовируса.

Более того, существует опасность распространения заболевания не только в пределах Украины, но и угроза “поделиться” полиовирусом, контактируя с жителями других государств.

Какие вакцины от полиомиелита есть в Украине

В Украине доступны два типа вакцин. Оральная полиомиелитная вакцина, которую вводят в ротовую полость. Она формирует длительный иммунитет у 95% привитых после введения второй дозы.

Также инактивированная полиомиелитная вакцина, которую вводят внутримышечно или подкожно. Три дозы создают 99% защиты.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует гражданам следить за календарем прививок и соблюдать рекомендации по вакцинации.

Прививку от полиомиелита делают впервые ребенку в четыре месяца, потом в шесть месяцев, повторную дозу малыш получает в 18 месяцев. Затем ребенка вакцинируют в шесть лет и 14 лет.

Все прививки, запланированные до достижения украинцами 18 лет, проводятся бесплатно в государственных учреждениях.

Подробнее о том, когда следует вакцинировать ребенка от опасных заболеваний, читайте в календаре прививок 2021.