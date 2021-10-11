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Вакцинация

Детям до пяти лет: на Ровенщине начали повторную вакцинацию от полиомиелита

11 октября 2021, 11:11 Вікторія Яснопольська
полиомиелит
Источник: Depositphotos

Сегодня, 11 октября, медики Ровенской области приступили к массовой вакцинации от полиомиелита детей в возрасте до 5 лет. Вакцинация имеет статус повторной — это значит, что ей подлежат даже те дети, которые ее уже получили согласно календарю прививок.

Малышей, не получивших прививку, решено не допускать к посещению детских садов и других образовательных учреждений. Об этом сообщила комиссия ТЭБ и ЧС. Предполагается, что для таких детей будет организовано специальное обучение.

Напомним, что после того, как в области был зафиксирован случай заболевания этой опасной инфекцией, власти региона квалифицировали сложившуюся ситуацию как чрезвычайную биологического характера, но пока что областного масштаба.

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Главным государственным санитарным врачом области назначен Роман Сафронов.

По сообщению пресс-службы Минздрава, начиная с сегодня, 11 октября, и в течение последующих двух недель – до 22 октября, в Ровенской области пройдет нулевой цикл иммунизации от полиомиелита.

Затем, в течение трех месяцев, будут проведены еще три цикла с целью охватить прививками всех детей региона в данной возрастной категории.

По данным Минздрава, самые низкие уровни вакцинации от полиомиелита зарегистрированы в таких областях:

  • Херсонской — 40,7 %,
  • Ивано-Франковской — 42,2 %,
  • Закарпатской — 43,1 %,
  • Запорожской — 46,2 %,
  • Харьковской — 46,5 %,
  • Одесской и Киевской областях — 47,5 %,
  • Черновицкой и Львовской — по 48,5 %,
  • Ровенской — 48,9 %.

Полиомиелит — это чрезвычайно опасная инфекция, которая передается в основном через грязные руки, продукты питания и воду. Коварность заболевания заключается в том, что оно чаще всего поражает маленьких детей до пяти лет.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , МОЗ України , Рівненська область
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