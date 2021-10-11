Сегодня, 11 октября, медики Ровенской области приступили к массовой вакцинации от полиомиелита детей в возрасте до 5 лет. Вакцинация имеет статус повторной — это значит, что ей подлежат даже те дети, которые ее уже получили согласно календарю прививок.

Малышей, не получивших прививку, решено не допускать к посещению детских садов и других образовательных учреждений. Об этом сообщила комиссия ТЭБ и ЧС. Предполагается, что для таких детей будет организовано специальное обучение.

Напомним, что после того, как в области был зафиксирован случай заболевания этой опасной инфекцией, власти региона квалифицировали сложившуюся ситуацию как чрезвычайную биологического характера, но пока что областного масштаба.

Главным государственным санитарным врачом области назначен Роман Сафронов.

По сообщению пресс-службы Минздрава, начиная с сегодня, 11 октября, и в течение последующих двух недель – до 22 октября, в Ровенской области пройдет нулевой цикл иммунизации от полиомиелита.

Затем, в течение трех месяцев, будут проведены еще три цикла с целью охватить прививками всех детей региона в данной возрастной категории.

По данным Минздрава, самые низкие уровни вакцинации от полиомиелита зарегистрированы в таких областях:

Херсонской — 40,7 %,

Ивано-Франковской — 42,2 %,

Закарпатской — 43,1 %,

Запорожской — 46,2 %,

Харьковской — 46,5 %,

Одесской и Киевской областях — 47,5 %,

Черновицкой и Львовской — по 48,5 %,

Ровенской — 48,9 %.

Полиомиелит — это чрезвычайно опасная инфекция, которая передается в основном через грязные руки, продукты питания и воду. Коварность заболевания заключается в том, что оно чаще всего поражает маленьких детей до пяти лет.