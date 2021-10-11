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Вакцинація

Дітям до п’яти років: на Рівненщині розпочали повторну вакцинацію від поліомієліту

11 Жовтня 2021, 11:11 Вікторія Яснопольська
полиомиелит
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 11 жовтня, медики Рівненської області розпочали масову вакцинацію від поліомієліту дітей віком до 5 років. Вакцинація має статус повторної – це означає, що їй підлягають навіть ті діти, які її вже отримали згідно з календарем щеплень.

Малюків, які не щеплені, вирішено не допускати до відвідування дитячих садочків та інших освітніх установ. Про це повідомила комісія ТЕБ і НС. Передбачається, що для таких дітей буде організовано спеціальне навчання.

Нагадаємо, що після того, як в області був зафіксований випадок захворювання на цю небезпечну інфекцію, влада регіону кваліфікувала ситуацію, що склалася, як надзвичайну біологічного характеру, але поки що обласного масштабу.

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Головним державним санітарним лікарем області призначено Романа Сафронова.

За повідомленням прес-служби МОЗ, починаючи від сьогодні, 11 жовтня, і протягом наступних двох тижнів – до 22 жовтня, в Рівненській області пройде нульовий цикл імунізації від поліомієліту.

Потім, протягом трьох місяців, будуть проведені ще три цикли з метою охопити щепленнями всіх дітей регіону в цій віковій категорії.

За даними МОЗ, найнижчі рівні вакцинації від поліомієліту зареєстровані в таких областях:

  • Херсонській – 40,7 %,
  • Івано-Франківській – 42,2 %,
  • Закарпатській – 43,1 %,
  • Запорізькій – 46,2 %,
  • Харківській – 46,5 %,
  • Одеській та Київській областях – 47,5 %,
  • Чернівецькій та Львівській – по 48,5 %,
  • Рівненській – 48,9 %.

Поліомієліт – це надзвичайно небезпечна інфекція, яка передається в основному через брудні руки, продукти харчування і воду. Підступність захворювання полягає в тому, що воно найчастіше вражає маленьких дітей до п’яти років.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , МОЗ України , Рівненська область
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