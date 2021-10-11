Сьогодні, 11 жовтня, медики Рівненської області розпочали масову вакцинацію від поліомієліту дітей віком до 5 років. Вакцинація має статус повторної – це означає, що їй підлягають навіть ті діти, які її вже отримали згідно з календарем щеплень.

Малюків, які не щеплені, вирішено не допускати до відвідування дитячих садочків та інших освітніх установ. Про це повідомила комісія ТЕБ і НС. Передбачається, що для таких дітей буде організовано спеціальне навчання.

Нагадаємо, що після того, як в області був зафіксований випадок захворювання на цю небезпечну інфекцію, влада регіону кваліфікувала ситуацію, що склалася, як надзвичайну біологічного характеру, але поки що обласного масштабу.

Головним державним санітарним лікарем області призначено Романа Сафронова.

За повідомленням прес-служби МОЗ, починаючи від сьогодні, 11 жовтня, і протягом наступних двох тижнів – до 22 жовтня, в Рівненській області пройде нульовий цикл імунізації від поліомієліту.

Потім, протягом трьох місяців, будуть проведені ще три цикли з метою охопити щепленнями всіх дітей регіону в цій віковій категорії.

За даними МОЗ, найнижчі рівні вакцинації від поліомієліту зареєстровані в таких областях:

Херсонській – 40,7 %,

Івано-Франківській – 42,2 %,

Закарпатській – 43,1 %,

Запорізькій – 46,2 %,

Харківській – 46,5 %,

Одеській та Київській областях – 47,5 %,

Чернівецькій та Львівській – по 48,5 %,

Рівненській – 48,9 %.

Поліомієліт – це надзвичайно небезпечна інфекція, яка передається в основному через брудні руки, продукти харчування і воду. Підступність захворювання полягає в тому, що воно найчастіше вражає маленьких дітей до п’яти років.