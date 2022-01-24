В Україні підтвердили новий випадок поліомієліту. На Закарпатті захворів дворічний хлопчик у родині.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

– 24 січня Регіональна референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі підтвердила дериват вакцинного поліовірусу типу 2 (VDPV-2) у зразку від дворічної дитини з України, – зазначили у ЦГЗ.

Симптоми захворювання у дитини з’явилися 13 грудня 2021 року під час перебування в лікарні міста Львів через лікування іншого захворювання. 24 грудня хлопчик вже мав ознаки млявого нижнього парапарезу.

Зі слів мами, дитина не щеплена через відмову батьків, контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Хлопчик проживає в сім’ї один, рідних братів і сестер не має. Вони живуть в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване.

Нині триває епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції.

Перший випадок поліомієліту підтвердили у 17-місячної дівчинки з Рівненської області. Дитина також не була вакцинована через відмову батьків.

У МОЗ затвердили план реагування, щоб не допустити розповсюдження поліомієліту в Україні. Тому усі діти до 6 років, які пропустили щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, — повинні його надолужити.