Вакцинація дітей від поліомієліту з 1 лютого – що потрібно знати

З 1 лютого 2022 року в Україні стартує перший етап кампанії з вакцинації дітей від поліомієліту. Цей захід – відповідь на спалах захворюваності серед дітей у країні.

Кампанія триватиме протягом трьох тижнів.

У цей час рекомендовано зробити щеплення дітям віком від шести місяців до шести років (5 років 11 місяців 29 днів), які пропустили введення вакцини з певних причини. Імунізацію проводитимуть інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) французького виробництва у монодозних чи багатодозних флаконах.

– Вона містить неживі віруси поліо усіх трьох типів. Держава закупила понад 400 тис. доз такої вакцини для покриття загальних потреб і проведення першого етапу імунізації в межах кампанії, – йдеться на сайті МОЗ.

Препарат вводять внутрішньом’язово у передню поверхню стегна або в дельтоподібний м’яз руки. В сідницю вакцину не колють!

Що треба робити батькам?

Заздалегідь ознайомитися з Національним календарем профілактичних щеплень та порівняти його з уколами, внесеними до медичної картки дитини. Якщо ви помітили, що якогось зі щеплень немає, треба звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра. Записатися на прийом.

– Не потрібно розпочинати серію вакцинації спочатку, якщо була пропущена якась із доз. Незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів, – пояснюють у профільному відомстві.

Якщо повідомляють, що вакцини немає, треба звернутися до керівника медзакладу. А якщо це не допомогло, у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області.

Поліомієліт – небезпечне для життя інфекційне захворювання. Його провокують поліовіруси, що потрапляють до організму через немиті руки, заражену воду та їжу.

У групі ризику перебувають діти до шести років. Захворювання провокує невиліковний параліч.

Ліків від цієї хвороби не існує. Єдиним і безальтернативним захистом є вакцинація від поліомієліту.