Зуд в промежности – довольно щепетильная тема, о которой многие стесняются говорить вслух. Поэтому люди долгое время страдают от этих неприятных симптомов. Факты ICTV решили пообщаться с гинекологом Еленой Капрюшиной и узнать, как избавиться от зуда в промежности в домашних условиях.
— Причин зуда в промежности бывает много. Это могут быть инфекции или повреждения нервов. Иногда бывает так, что причина неизвестна. К счастью, в этом вопросе существует много профилактических подходов и лечебных мер, — рассказывает медик.
Что такое промежность
Это участок кожи между влагалищем и анусом у женщин, и мошонкой и анусом у мужчин.
Чаще всего и у женщин, и у мужчин промежность является источником зуда и дискомфорта. Причины могут быть разные, начиная от раздражения кожи и заканчивая сопутствующими заболеваниями, не являющимися первопричиной.
Причины, которые вызывают зуд
Анальный зуд. Может быть вызван контактным дерматитом, то есть контактом одежды со слизистой. Также может возникать из-за грибковых или бактериальных инфекций. Или из-за ожогов и травм после восковой депиляции либо использования лазерного эпилятора в домашних условиях.
Если мы говорим о хроническом анальном зуде, наиболее частыми причинами могут быть отопический дерматит, диабет, базально-клеточная карцинома. Зуд может быть вызван и гельминтами, то есть глистами.
Еще есть такое понятие, как идиопатическое жжение — зуд непонятного происхождения, определить первопричину которого врачу очень сложно.
Инфекции, которые передаются половым путем. Чаще всего такой зуд связан с герпесом, он может быть как анальный, так и вагинальный. Может быть связан с кондиломами или бородавками промежности и у женщин, и у мужчин.
Подобные симптомы и у гонореи, но она еще подкрепляется определенными выделениями, имеющими запах тухлой рыбы.
Также зуд в этой области могут вызывать лобковые вши.
Двухсторонние травмы. То есть травмы, связанные с разведением ног. Например, во время езды на велосипеде. Возникает травма, которая может вызывать зуд, жжение и даже болевые ощущения.
В идеале такая травма проходит через 2-3 дня отдыха. Можно также приложить холодный компресс на участок травмы или принимать любой обезболивающий препарат в течение 3-5 дней. Если же болевое ощущение не проходит, тогда пациент обязательно обращается к врачу.
Есть причины, которые вызывают зуд в промежности только у женщин или только у мужчин.
Причины зуда у женщин
- Послеродовые травмы. Если женщину во время родов разрезали, для того чтобы головка ребенка могла пройти через родовые пути. Ощущение зуда или жжения могут возникать в процессе заживления.
- Дрожжевые инфекции. Молочница или кандида. Обычно это состояние включает в себя вагинальный зуд, который может распространяться на область промежности, может возникать боль во время секса, а также при мочеиспускании.
- Гормональное истончение тканей. Мы говорим о женщинах, которые уже вступили в менопаузу, и у них происходит естественное снижение эстрогена. И тогда истончение слизистой влагалища и промежности тоже может вызывать зуд.
Причины зуда у мужчин
- Хирургические вмешательства. Урологическая операция, удаление предстательной железы в связи с раком, сужение мочеиспускательного канала. Либо обрезание крайней плоти.
- Гангрена Фурние. Это редкое явление, связанное, например, с хирургической операции, после которой происходит инфицирование мочевыводящих путей. Чаще всего причинами является езда на велосипеде на мотоцикле, катание на лошадях.
Как снять зуд в домашних условиях
- Пропить противоаллергические таблетки, которые продаются в аптеках без рецепта.
- Приложить холодный компресс на область промежности.
- Нанести смягчающий крем на аногенитальную область или детское масло от опрелостей, которое содержит оксид цинка и имеет заживляющий эффект.
Очень важно обратить внимание на то, какое нижнее белье вы носите. Оно должно быть хлопчатобумажным, с натуральной ластовицей. И это не должны быть стринги.
Несмотря на все эти советы, гинеколог все же советует не стесняться и при первых же симптомах зуда обратиться к врачу, чтобы подобрать правильное лечение.