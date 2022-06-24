Зуд в промежности – довольно щепетильная тема, о которой многие стесняются говорить вслух. Поэтому люди долгое время страдают от этих неприятных симптомов. Факты ICTV решили пообщаться с гинекологом Еленой Капрюшиной и узнать, как избавиться от зуда в промежности в домашних условиях.

— Причин зуда в промежности бывает много. Это могут быть инфекции или повреждения нервов. Иногда бывает так, что причина неизвестна. К счастью, в этом вопросе существует много профилактических подходов и лечебных мер, — рассказывает медик.

Что такое промежность

Это участок кожи между влагалищем и анусом у женщин, и мошонкой и анусом у мужчин.

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Чаще всего и у женщин, и у мужчин промежность является источником зуда и дискомфорта. Причины могут быть разные, начиная от раздражения кожи и заканчивая сопутствующими заболеваниями, не являющимися первопричиной.

Причины, которые вызывают зуд

Анальный зуд. Может быть вызван контактным дерматитом, то есть контактом одежды со слизистой. Также может возникать из-за грибковых или бактериальных инфекций. Или из-за ожогов и травм после восковой депиляции либо использования лазерного эпилятора в домашних условиях.

Если мы говорим о хроническом анальном зуде, наиболее частыми причинами могут быть отопический дерматит, диабет, базально-клеточная карцинома. Зуд может быть вызван и гельминтами, то есть глистами.

Еще есть такое понятие, как идиопатическое жжение — зуд непонятного происхождения, определить первопричину которого врачу очень сложно.

Инфекции, которые передаются половым путем. Чаще всего такой зуд связан с герпесом, он может быть как анальный, так и вагинальный. Может быть связан с кондиломами или бородавками промежности и у женщин, и у мужчин.

Подобные симптомы и у гонореи, но она еще подкрепляется определенными выделениями, имеющими запах тухлой рыбы.

Также зуд в этой области могут вызывать лобковые вши.

Двухсторонние травмы. То есть травмы, связанные с разведением ног. Например, во время езды на велосипеде. Возникает травма, которая может вызывать зуд, жжение и даже болевые ощущения.

В идеале такая травма проходит через 2-3 дня отдыха. Можно также приложить холодный компресс на участок травмы или принимать любой обезболивающий препарат в течение 3-5 дней. Если же болевое ощущение не проходит, тогда пациент обязательно обращается к врачу.

Есть причины, которые вызывают зуд в промежности только у женщин или только у мужчин.

Причины зуда у женщин

Послеродовые травмы . Если женщину во время родов разрезали, для того чтобы головка ребенка могла пройти через родовые пути. Ощущение зуда или жжения могут возникать в процессе заживления.

. Если женщину во время родов разрезали, для того чтобы головка ребенка могла пройти через родовые пути. Ощущение зуда или жжения могут возникать в процессе заживления. Дрожжевые инфекции . Молочница или кандида. Обычно это состояние включает в себя вагинальный зуд, который может распространяться на область промежности, может возникать боль во время секса, а также при мочеиспускании.

. Молочница или кандида. Обычно это состояние включает в себя вагинальный зуд, который может распространяться на область промежности, может возникать боль во время секса, а также при мочеиспускании. Гормональное истончение тканей. Мы говорим о женщинах, которые уже вступили в менопаузу, и у них происходит естественное снижение эстрогена. И тогда истончение слизистой влагалища и промежности тоже может вызывать зуд.

Причины зуда у мужчин

Хирургические вмешательства . Урологическая операция, удаление предстательной железы в связи с раком, сужение мочеиспускательного канала. Либо обрезание крайней плоти.

. Урологическая операция, удаление предстательной железы в связи с раком, сужение мочеиспускательного канала. Либо обрезание крайней плоти. Гангрена Фурние. Это редкое явление, связанное, например, с хирургической операции, после которой происходит инфицирование мочевыводящих путей. Чаще всего причинами является езда на велосипеде на мотоцикле, катание на лошадях.

Как снять зуд в домашних условиях

Пропить противоаллергические таблетки, которые продаются в аптеках без рецепта.

Приложить холодный компресс на область промежности.

Нанести смягчающий крем на аногенитальную область или детское масло от опрелостей, которое содержит оксид цинка и имеет заживляющий эффект.

Очень важно обратить внимание на то, какое нижнее белье вы носите. Оно должно быть хлопчатобумажным, с натуральной ластовицей. И это не должны быть стринги.

Несмотря на все эти советы, гинеколог все же советует не стесняться и при первых же симптомах зуда обратиться к врачу, чтобы подобрать правильное лечение.