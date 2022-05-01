Длительное нахождение в холодных помещениях, отсутствие адекватной гигиены, нормального питания, невозможность регулярно посещать уборную и небывалый уровень стресса — это реалии, с которыми сейчас сталкивается большое количество женщин во время военных действий. Это может привести к проблемам со здоровьем.

Гинеколог Татьяна Осауленко рассказала, что делать во время возникновения женских заболеваний, если нет возможности обратиться к врачу.

— Эти рекомендации только для экстремальных условий. Во всех остальных случаях — консультация с врачом обязательна, — подчеркнула она. ⠀

Цистит

Цистит — это воспаление мочевого пузыря, что сопровождается болезненным, частым, иногда затрудненным мочеиспусканием, появлением примеси крови в моче, болью внизу живота.

В случае возникновения симптомов врач рекомендует пройти антибактериальную терапию одним из препаратов:

Фосфомицин (Монурал, Фосфорал) 3 г -1 пакет разово и при необходимости повторно на третьи сутки;

Фурагин (Фурамаг) 50 мг — 3 раза в день 5-7 дней, в зависимости от динамики;

Цефиксим (Сорцеф) 400 мг — 1 раз в сутки 3-5 дней.

Для уменьшения дискомфорта и боли можно принять:

Ибупрофен 200-400 мг — 2 раза в день;

Парацетамол 200 мг — 2 раза в сутки;

Нимесулид 100 мг — 2 раза в сутки.

Гинеколог советует по возможности пить достаточное количество жидкости, что ускорит регресс симптомов. Также обеспечить теплом низ живота. Можно взять бутылку с теплой водой или же просто укутаться одеялом.

Вагинит

— Провести точную диагностику состояния без осмотра и базовых анализов почти невозможно, поэтому если у женщины появились жалобы на изменение характера выделений, дискомфорт, жжение, зуд, сухость — попробуйте один из вариантов, что будет в наличии в аптеке, — говорит врач.

Тержинан, Полижинакс, Неопенотран, Гайномакс, Гайнекс — это поликомпонентные препараты, которые могут улучшить состояние. Применять согласно инструкции. Конечно, такие препараты не всегда оптимальное лечение, но в экстремальной ситуации можно применить.

Кандидозный вагинит (молочница)

Эта болезнь характеризуется появлением зуда половых органов (может быть как снаружи, так и интравагинально) и выделениями, которые похожи на творог. Они могут быть белого, желтого или даже зеленого цвета с комочками.

Во время молочницы можно применить системную противогрибковую терапию:

Флуканазол 150 мг однократно (при необходимости повторить прием через 48 часов);

Итраконазол 200 мг однократно (при необходимости повторить прием через 48 часов);

Клотримазол 1% крем или свечи 100 мг — 6 дней.

Если нет возможности приобрести препарат, Осауленко рекомендует провести гигиену раствором воды с пищевой содой (на 1 л теплой воды 1 ч. л соды). Но это не метод лечения, а просто облегчение симптоматики в экстремальных условиях.

Маточное кровотечение

Специалист утверждает, что маточное кровотечение может быть в виде обильной менструации или появления кровянистых выделений различной интенсивности вне менструации.

— Это довольно частая реакция организма на стрессовую ситуацию, в которой мы все сейчас находимся. С такой проблемой часто обращаются пациенты при овуляторном кровотечении. Если она не сопровождается болевым синдромом — это не несет опасности, — говорит Осауленко.

Чтобы помочь себе в такой ситуации, врач советует принимать кровоостанавливающие препараты:

Дицинон (этамзилат натрия) 500 мг — 2-3 раза в сутки до прекращения кровотечения;

Транексамовая кислота (Гемотран, Виданол) 1000 мг — 2-3 раза в день (в зависимости от интенсивности кровотечения) до его прекращения.

Довольно часто причинами кровотечения могут быть некоторые гинекологические заболевания: полип эндометрия, гиперплазия эндометрия, миома матки, эндометриоз и тому подобное. Поэтому, по возможности, обратитесь к врачу на осмотр.

Задержка менструации

Одна из самых частых защитных реакций женского организма на сверхмощный стресс. По возможности нужно сделать тест на беременность.

— Если он отрицательный, и у вас отсутствуют другие жалобы — просто ждите и не паникуйте (по крайней мере, по этому поводу). В идеале — сдать кровь на ХГЧ. Если тест положительный — действуйте согласно вашему плану, — добавила она.

Укорочение менструального цикла

Это также частая реакция организма вследствие блокирования овуляции из-за длительного воздействия стресса. Обычно все налаживается само во время нормализации ситуации и уменьшении уровня стресса.

Кроме того, вследствие воздействия стресса могут возникать следующие жалобы:

болезненные ощущения в груди;

появление или усиление болезненности во время менструации;

изменения характера менструации;

появление или усиление выпадения волос;

появление или усиление высыпания на лице;

ухудшение сна.

По словам гинеколога, причинами появления этих симптомов могут быть различные заболевания или состояния. Врач отмечает, что по возможности нужно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Ведь неправильно подобранное лечение может не только не улучшить состояние, но и привести к осложнениям.

Источник: Татьяна Осауленко