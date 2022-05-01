Длительное нахождение в холодных помещениях, отсутствие адекватной гигиены, нормального питания, невозможность регулярно посещать уборную и небывалый уровень стресса — это реалии, с которыми сейчас сталкивается большое количество женщин во время военных действий. Это может привести к проблемам со здоровьем.
Гинеколог Татьяна Осауленко рассказала, что делать во время возникновения женских заболеваний, если нет возможности обратиться к врачу.
— Эти рекомендации только для экстремальных условий. Во всех остальных случаях — консультация с врачом обязательна, — подчеркнула она. ⠀
Цистит
Цистит — это воспаление мочевого пузыря, что сопровождается болезненным, частым, иногда затрудненным мочеиспусканием, появлением примеси крови в моче, болью внизу живота.
В случае возникновения симптомов врач рекомендует пройти антибактериальную терапию одним из препаратов:
- Фосфомицин (Монурал, Фосфорал) 3 г -1 пакет разово и при необходимости повторно на третьи сутки;
- Фурагин (Фурамаг) 50 мг — 3 раза в день 5-7 дней, в зависимости от динамики;
- Цефиксим (Сорцеф) 400 мг — 1 раз в сутки 3-5 дней.
Для уменьшения дискомфорта и боли можно принять:
- Ибупрофен 200-400 мг — 2 раза в день;
- Парацетамол 200 мг — 2 раза в сутки;
- Нимесулид 100 мг — 2 раза в сутки.
Гинеколог советует по возможности пить достаточное количество жидкости, что ускорит регресс симптомов. Также обеспечить теплом низ живота. Можно взять бутылку с теплой водой или же просто укутаться одеялом.
Вагинит
— Провести точную диагностику состояния без осмотра и базовых анализов почти невозможно, поэтому если у женщины появились жалобы на изменение характера выделений, дискомфорт, жжение, зуд, сухость — попробуйте один из вариантов, что будет в наличии в аптеке, — говорит врач.
Тержинан, Полижинакс, Неопенотран, Гайномакс, Гайнекс — это поликомпонентные препараты, которые могут улучшить состояние. Применять согласно инструкции. Конечно, такие препараты не всегда оптимальное лечение, но в экстремальной ситуации можно применить.
Кандидозный вагинит (молочница)
Эта болезнь характеризуется появлением зуда половых органов (может быть как снаружи, так и интравагинально) и выделениями, которые похожи на творог. Они могут быть белого, желтого или даже зеленого цвета с комочками.
Во время молочницы можно применить системную противогрибковую терапию:
- Флуканазол 150 мг однократно (при необходимости повторить прием через 48 часов);
- Итраконазол 200 мг однократно (при необходимости повторить прием через 48 часов);
- Клотримазол 1% крем или свечи 100 мг — 6 дней.
Если нет возможности приобрести препарат, Осауленко рекомендует провести гигиену раствором воды с пищевой содой (на 1 л теплой воды 1 ч. л соды). Но это не метод лечения, а просто облегчение симптоматики в экстремальных условиях.
Маточное кровотечение
Специалист утверждает, что маточное кровотечение может быть в виде обильной менструации или появления кровянистых выделений различной интенсивности вне менструации.
— Это довольно частая реакция организма на стрессовую ситуацию, в которой мы все сейчас находимся. С такой проблемой часто обращаются пациенты при овуляторном кровотечении. Если она не сопровождается болевым синдромом — это не несет опасности, — говорит Осауленко.
Чтобы помочь себе в такой ситуации, врач советует принимать кровоостанавливающие препараты:
- Дицинон (этамзилат натрия) 500 мг — 2-3 раза в сутки до прекращения кровотечения;
- Транексамовая кислота (Гемотран, Виданол) 1000 мг — 2-3 раза в день (в зависимости от интенсивности кровотечения) до его прекращения.
Довольно часто причинами кровотечения могут быть некоторые гинекологические заболевания: полип эндометрия, гиперплазия эндометрия, миома матки, эндометриоз и тому подобное. Поэтому, по возможности, обратитесь к врачу на осмотр.
Задержка менструации
Одна из самых частых защитных реакций женского организма на сверхмощный стресс. По возможности нужно сделать тест на беременность.
— Если он отрицательный, и у вас отсутствуют другие жалобы — просто ждите и не паникуйте (по крайней мере, по этому поводу). В идеале — сдать кровь на ХГЧ. Если тест положительный — действуйте согласно вашему плану, — добавила она.
Укорочение менструального цикла
Это также частая реакция организма вследствие блокирования овуляции из-за длительного воздействия стресса. Обычно все налаживается само во время нормализации ситуации и уменьшении уровня стресса.
Кроме того, вследствие воздействия стресса могут возникать следующие жалобы:
- болезненные ощущения в груди;
- появление или усиление болезненности во время менструации;
- изменения характера менструации;
- появление или усиление выпадения волос;
- появление или усиление высыпания на лице;
- ухудшение сна.
По словам гинеколога, причинами появления этих симптомов могут быть различные заболевания или состояния. Врач отмечает, что по возможности нужно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Ведь неправильно подобранное лечение может не только не улучшить состояние, но и привести к осложнениям.
Источник: Татьяна Осауленко