Тривале перебування в холодних приміщеннях, відсутність адекватної гігієни, нормального харчування, неможливість регулярно відвідувати вбиральню і шалений рівень стресу – це реалії, з якими зараз стикається велика кількість жінок під час воєнних дій. Все це може призвести до проблем зі здоров’ям.

Гінеколог Тетяна Осауленко розповіла, що робити під час виникнення жіночих захворювань, якщо немає можливості звернутись до лікаря.

– Ці рекомендації лише для екстремальних умов. У всіх інших випадках – консультація з лікарем обов‘язкова, – наголосила вона. ⠀

Цистит

Цистит – це запалення сечового міхура, що супроводжується болісним, частим, інколи утрудненим сечовипусканням, появою домішку крові у сечі, болем внизу живота.

У разі виникнення симптомів лікар рекомендує пройти антибактеріальну терапію одним з препаратів:

Фосфоміцин (Монурал, Фосфорал) 3 г – 1 пакет разово, за необхідності повторити на третю добу;

Фурагін (Фурамаг) 50 мг – 3 рази на день 5-7 днів, залежно від динаміки;

Цефіксим (Сорцеф) 400 мг – 1 раз на добу 3-5 днів.

Для зменшення дискомфорту та болю можна прийняти:

Ібупрофен 200-400 мг – 2 рази на день;

Парацетамол 200 мг – 2 рази на добу;

Німесулід 100 мг – 2 рази на добу.

Гінеколог радить за можливості пити достатню кількість рідини, що пришвидшить регрес симптомів. Також на низ живота покласти щось тепле. Можна взяти пляшку з теплою водою або ж просто укутатися ковдрою.

Вагініт

– Провести точну діагностику стану без огляду і базових аналізів майже неможливо, тож якщо у жінки з‘явились скарги на зміну характеру виділень, дискомфорт, печіння, свербіж, сухість – спробуйте один з варіантів, що буде в наявності в аптеці, – каже лікар.

Тержинан, Поліжинакс, Неопенотран, Гайномакс, Гайнекс – це полікомпонентні препарати, які можуть покращити стан. Застосовувати згідно з інструкцією. Звісно, такі препарати не завжди оптимальне лікування, але в екстремальній ситуації можна застосувати.

Кандидозний вагініт (молочниця)

Ця хвороба характеризується появою свербежу статевих органів (може бути як зовні, так і інтравагінально) та виділеннями, які схожі на кисломолочний сир. Вони можуть бути білого, жовтого або навіть зеленого кольору з грудочками.

Під час молочниці можна застосувати системну протигрибкову терапію:

Флуканазол 150 мг одноразово (за необхідності повторити прийом через 48 годин);

Ітраконазол 200 мг одноразово (за необхідності повторити прийом через 48 годин);

Клотримазол 1% крем або свічки 100 мг – 6 днів.

Якщо немає можливості придбати препарат, Осауленко рекомендує провести гігієну розчином води з харчовою содою (на 1 л теплої води 1 ч. л соди). Але це не метод лікування, а просто полегшення симптоматики в екстремальних умовах.

Маткова кровотеча

Спеціаліст стверджує, що маткова кровотеча може бути у вигляді рясної менструації або появи кров’янистих виділень різної інтенсивності поза менструацією.

– Це досить часта реакція організму на стресову ситуацію, в якій ми всі зараз перебуваємо. З такою проблемою часто звертаються пацієнтки через овуляторну кровотечу. Якщо вона не супроводжується больовим синдромом – це не несе небезпеки, – каже Осауленко.

Щоб допомогти собі у такій ситуації, лікар радить приймати кровоспинні препарати:

Дицинон (етамзилат натрію) 500 мг – 2-3 рази на добу до припинення кровотечі;

Транексамова кислота (Гемотран, Віданол) 1000 мг – 2-3 рази на день (залежно від інтенсивності кровотечі) до її припинення.

Досить часто причинами кровотечі можуть бути деякі гінекологічні захворювання: поліп ендометрію, гіперплазія ендометрію, міома матки, ендометріоз тощо. Тому, за можливості, зверніться до лікаря на огляд.

Затримка менструації

Це одна з найчастіших захисних реакцій жіночого організму на надпотужний стрес. За можливості потрібно зробити тест на вагітність.

– Якщо він негативний, і у вас немає інших скарг – просто чекайте і не панікуйте (принаймні з цього приводу). В ідеалі – здати кров на ХГЛ. Якщо тест позитивний – дійте згідно з вашим планом, – додала вона.

Вкорочення менструального циклу

Це також часта реакція організму внаслідок блокування овуляції через тривалий вплив стресу Зазвичай все налагоджується самостійно під час нормалізації ситуації та зменшення рівня стресу.

Крім того, внаслідок стресу можуть виникати такі скарги:

болісні відчуття у грудях;

поява або посилення болісності під час менструації;

зміни характеру менструації;

поява або посилення випадіння волосся;

поява або посилення висипання на обличчі;

погіршення сну.

За словами гінеколога, причинами появи цих симптомів можуть бути різні захворювання або стани. Лікар наголошує, що за можливості потрібно звернутися до лікаря та не займатися самолікуванням. Адже неправильно підібране лікування може не тільки не покращити стан, але і призвести до ускладнень.

Джерело: Тетяна Осауленко