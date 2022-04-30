Третій місяць українці героїчно протистоять загарбницькій навалі Росії. Ми рахуємо кожен день війни. Навіть про дати і дні тижня не думаємо, а про те, що триває 66-й день війни пам’ятаємо.

Всі ці дні ми з хвилюванням читаємо новини і дивуємось сміливості воїнів, а в деяких містах і стійкості цивільних. Та на превеликий жаль, частина українців, що перебувають на лінії вогню або в облозі, живуть наразі у нелюдських умовах: тижнями вони сидять у сирих підвалах, не маючи змоги вийти на вулицю, через постійні обстріли.

Особливо шокували кадри про маріупольців у підвалах Азовсталі, що опублікували днями бійці полку Азов.

Всі пам’ятають дитину, замотану у сміттєвий пакет замість памперса.

– Ось так дитина мучиться, все червоне та пріє, — розповіла мати хлопчика нашим військовим.

З подібною проблемою стикаються і самі жінки. Бо нерідко в укритті в них починаються критичні дні, а вийти за прокладками — небезпечно.

Лікар акушер-гінеколог Олексій Нікулін розповів, чим можна замінити підгузки та прокладки, як підтримувати гігієну, якщо доводиться довго перебувати в укриттях.

Як зробити прокладку

Хороша порада експертів, що рекомендують запастися засобами індивідуальної гігієни. Та що робити, коли такої можливості немає?

Можна зробити прокладку своїми руками. Візьміть поліетиленовий пакет, покладіть на нього чистиу вату і бинт – і ось цей виріб готовий.

Стандартна прокладка складається з 3-х шарів, імпровізована також:

шар стикається зі шкірою (бинт); шар вбирає й утримує виділення (вата); шар захисний, водонепроникний (пакет).

Також бувають випадки, коли й перерахованих матеріалів немає. Тоді згодяться туалетний папір або паперові рушники, вологі серветки складені в кілька шарів допоможуть. Якщо і їх немає, підійде навіть будь-який одяг.

Головне, щоб кров вбиралася хоч у щось, щоб запобігти подальшим ускладненням здоров’я жінки.

Як зробити підгузок

Підгузок можна виготовити за тією самою схемою:

Візьміть бинт або марлю, якщо немає, чисту тканину, склади у 3-4 шари, і покладіть між ніг малюка, як прокладку.

Склади пелюшку в трикутник, якщо немає можна взяти хустинку, або шматок тканини, поклади на неї малюка і сповивай.

Важливо, щоб шкіра малюка дихала, тому у випадку з дітьми поліетиленові пакети краще не використовувати, це може призвести до попрілостей.

Лікар нагадав, що інтимна гігієна дуже важлива, тому бажано мати воду під рукою, щоб була можливість підмитися. І звичайно ж, за можливості, потрібно змінювати щоденні прокладки або імпровізовані підгузки.