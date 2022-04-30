Під час війни фарбування в домашніх умовах дуже актуальне, адже багато майстрів виїхало за кордон, а клієнти роз’їхалися в інші міста.

Перукар, стиліст, візажист Яна Веретільник розповіла Фактам ICTV, як правильно фарбувати волосся у домашніх умовах та що для цього потрібно.

Як самостійно обрати фарбу у магазині

Під час вибору фарби потрібно звернути увагу насамперед на термін придатності. Не завжди красиве паковання відповідає кольору, тому потрібно дивитись на цифри, що написані на коробці.

– Чим вища цифра, тим світліший колір, наприклад: від 8 до 11 рівня йдуть світлі відтінки, 7, 6, 5 – темні, а 4, 3, 2, 1 – до чорних. Тому дуже часто клієнти, обравши, наприклад, “шоколад” 4/0, виходять дуже чорними. Хоча на пакованні колір мав назву “світлий шоколад”. Відштовхуйтеся від кольору свого волосся, – зазначила перукар.

Власницям світлого або блондованого волосся спеціаліст не рекомендує обирати фарбу з натурально-русим кольором, може дати зелений відтінок.

Для темних відтінків варто потурбуватися про те, щоб колір не був світліший від вашого. Якщо є сивина, можна взяти два паковання фарби. Одна – там, де є “00”(це фарба для сивини), наприклад, 4/00, і друга – з бажаним відтінком – 4/7 (шоколад).

Веретільник наголосила, що фарба може погіршити стан волосся, якщо людина не вгадає з кольором та відтінком оксиданта. Також можна перетримати фарбу, якщо відразу нанести її на кінчики раніше фарбованого або освітленого волосся.

Як підготуватися до фарбування волосся вдома

Найкраще фарбуватися у ванній кімнаті. Вдягнутись у те, що не шкода, придбати в аптеці рукавички, в яких буде зручно фарбувати, підготувати будь-яку масочку, окрім металевої.

– Зубна щітка – не найкращий варіант для фарбування. Придбайте професійну щіточку, яка прослужить вам багато років. Також потрібен гребінець з хвостиком, – каже Веретільник.

Як правильно фарбувати

Перед фарбуванням важливо ретельно розчесати волосся. Коли нанесли фарбу – розчісувати заборонено, щоб не пошкодити його.

Починати наносити фарбу потрібно з потилиці і рухатись з низу до верху, адже там найнижча температура голови, особливо якщо це блонд або світлі відтінки. Спочатку нанесіть фарбу на корені, а потім на кінці. Тримайте фарбу 35 хв, якщо є сивина – можна до 45 хв.

– Також важливий нюанс: фарба фарбу не розсвітляє. Тобто якщо ви темний шоколад 4/0, а взяли попелястий блонд 10/16 і нанесли, то я запевняю, що ви світлішою не будете, це важливо знати, – каже перукар.

Якщо вимазали лоб фарбою, можна нанести на ватний диск перекис та легенько протерти.

Фарбу необхідно змивати теплою водою, два рази нанести шампунь спочатку на долоню, а потім втерти в корені та спінити. Далі ретельно змити, відтиснути волосся та нанести кондиціонер на ту частину, яка береться у хвіст, якщо волосся коротке – на кінчики. Його рекомендують тримати протягом 2-3 хв.

Після фарбування, звичайно, можна зробити собі укладку волосся феном. Нанести перед цим термозахист або флюїд для кінчиків волосся.

Як доглядати за фарбованим волоссям

Для стійкості кольору бажано використовувати шампунь і бальзам для фарбованого волосся. Голову потрібно мити тільки за потребою.

– Шампунь варто наносити двічі лише на шкіру голови, адже бруд та шкірне сало знаходиться саме на коренях – не на кінчиках, – зазначила Веретільник.

Промийте усю зону голови та ретельно змийте теплою водою – цього буде достатньо для всієї довжини.

Також варто пам’ятати, що терти волосся не можна – сіктимуться кінці. Не забувайте про термозахист та розчісуйте його знизу до верху, притримуючи в руці.