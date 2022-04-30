Во время войны покраска в домашних условиях очень актуальна, ведь много мастеров уехало за границу, а клиенты разъехались в другие города.

Парикмахер, стилист, визажист Яна Веретильник рассказала Фактам ICTV, как правильно красить волосы в домашних условиях и что для этого нужно.

Как самостоятельно выбрать краску в магазине

При выборе краски нужно обратить внимание на срок годности. Не всегда красивая упаковка соответствует цвету, поэтому нужно смотреть на цифры, написанные на коробке.

— Чем выше цифра, тем светлее цвет, например: от 8 до 11 уровня идут светлые оттенки, 7, 6, 5 — темные, а 4, 3, 2, 1 — к черным. Поэтому очень часто клиенты, выбрав, например, “шоколад” 4/0, получаются очень черными. Хотя на упаковке цвет назывался “светлый шоколад”. Отталкивайтесь от цвета своих волос, — отметила парикмахер.

Обладательницам светлых или блондированных волос специалист не рекомендует выбирать краску с натурально-русым цветом, может дать зеленый оттенок.

Темным оттенкам стоит позаботиться о том, чтобы цвет на упаковке не был светлее вашего. Если есть седина, можно взять две упаковки краски. Одна — там, где есть “00” (это краска для седины), например 4/00, и вторую — с желаемым оттенком 4/7 (шоколад).

Веретильник подчеркнула, что краска может ухудшить состояние волос, если человек не угадает с цветом и оттенком оксиданта. Также можно передержать краску, если сразу нанести на кончики ранее окрашенных или осветленных волос.

Как подготовиться к окрашиванию волос дома

Лучше всего краситься в ванной комнате. Наденьте на себя одежду, которую не жалко, купите в аптеке перчатки, в которых будет удобно красить, подготовьте любую масочку, кроме металлической.

— Зубная щетка — не самый лучший вариант для окрашивания. Купите профессиональную щеточку, которая прослужит вам много лет. Также нужна расческа с хвостиком, — говорит Веретельник.

Как правильно красить

Перед окрашиванием важно тщательно расчесать волосы. Когда нанесли краску — расчесывать запрещено, чтобы не повредить их.

Начинать наносить краску следует с затылка и двигаться с низа до верха, ведь там самая низкая температура головы, особенно если это блонд или светлые оттенки. Сначала нанесите краску на корни, а затем на кончики. Держите краску 35 мин., если седина — можно до 45 мин.

— Также важен нюанс: краска краску не рассветляет. То есть если вы темный шоколад 4/0, а взяли пепельный блонд 10/16 и нанесли, то я уверяю, что вы светлее не будете, это важно знать, — говорит она.

Если вымазали лоб краской, можно нанести на ватный диск перекись и легонько протереть.

Краску необходимо смывать теплой водой, два раза нанести шампунь сначала на ладонь, а затем втереть в корни и вспенить. Далее тщательно смыть, отжать волосы и нанести кондиционер на ту часть, которая берется в хвост, если волосы короткие — на кончики. Его рекомендуют держать в течение 2-3 мин.

После окрашивания, конечно, можно сделать себе укладку волос феном. Нанести перед этим термозащиту или флюид для кончиков волос.

Как ухаживать за окрашенными волосами

Для стойкости цвета желательно использовать шампунь и бальзам для окрашенных волос. Голову нужно мыть только по необходимости.

— Шампунем моем два раза только кожу головы, ведь грязь и кожное сало находятся в корнях — не на кончиках волос, — отметила Веретельник.

Промываем всю зону головы и тщательно смываем теплой водой — этого будет достаточно для всей длины.

Также стоит помнить, что тереть волосы нельзя — посекутся концы. Не забывайте также о термозащите, расчесывайте их снизу до верха, придерживая в руке.