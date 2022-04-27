Окрашивание волос в домашних условиях — стоит ли на это решаться

Во время войны у некоторых украинок могут возникать проблемы с посещением салона, однако они срочно нуждаются в окрашивании волос.

Как это сделать в домашних условиях?

Женщинам, которые хотят обновить рыжий, черный или каштановый цвета, проще, ведь они могут приобрести краску в магазине, прочитать инструкцию и покраситься. Более сложная ситуация с блондинками и осветлением корней волос.

Блогер Юлия Деркач рассказала о домашнем окрашивании волос.

Что понадобится:

неметаллические мисочка и кисточка;

пудра для освещения – 40 г;

окислитель 3% – 40г;

окислитель 6% – 40г.

Как это сделать:

смешать все составляющие;

нанести на корни;

подождать 30-50 минут (время зависит от природной базы);

тонировка Оro Тherapy – смешать оттенок, 50 г краски и 75 г окислителя, нанести;

после окрашивания нельзя мыть голову 48 часов.

После этой процедуры следует использовать шампунь и бальзам для окрашенных волос. Это обеспечит стойкость оттенка и цвета.

Стоит ли краситься дома?

Несмотря на то, что женщины практикуют окрашивание волос в домашних условиях, специалисты не советуют это делать. Во-первых, есть проблема с выбором краски и оттенком волос.

– Если неправильно подобрать цвет, вы можете затемнить, засветить или просто сбликовать волосы, – отмечают они.

Кроме того, часто возникает проблема с подбором нужного оксиданта.

Во время домашнего окрашивания можно не только испортить себе нервы, но и навредить волосам.

Поэтому если нет срочности, лучше отложить покраску или предварительно проконсультироваться со своим парикмахером или просто человеком, который этим занимается.