Окрашивание волос в домашних условиях — стоит ли на это решаться

Во время войны у некоторых украинок могут возникать проблемы с посещением салона, однако они срочно нуждаются в окрашивании волос.
Как это сделать в домашних условиях?
Женщинам, которые хотят обновить рыжий, черный или каштановый цвета, проще, ведь они могут приобрести краску в магазине, прочитать инструкцию и покраситься. Более сложная ситуация с блондинками и осветлением корней волос.
Блогер Юлия Деркач рассказала о домашнем окрашивании волос.
Что понадобится:
- неметаллические мисочка и кисточка;
- пудра для освещения – 40 г;
- окислитель 3% – 40г;
- окислитель 6% – 40г.
Как это сделать:
- смешать все составляющие;
- нанести на корни;
- подождать 30-50 минут (время зависит от природной базы);
- тонировка Оro Тherapy – смешать оттенок, 50 г краски и 75 г окислителя, нанести;
- после окрашивания нельзя мыть голову 48 часов.
После этой процедуры следует использовать шампунь и бальзам для окрашенных волос. Это обеспечит стойкость оттенка и цвета.
Стоит ли краситься дома?
Несмотря на то, что женщины практикуют окрашивание волос в домашних условиях, специалисты не советуют это делать. Во-первых, есть проблема с выбором краски и оттенком волос.
– Если неправильно подобрать цвет, вы можете затемнить, засветить или просто сбликовать волосы, – отмечают они.
Кроме того, часто возникает проблема с подбором нужного оксиданта.
Во время домашнего окрашивания можно не только испортить себе нервы, но и навредить волосам.
Поэтому если нет срочности, лучше отложить покраску или предварительно проконсультироваться со своим парикмахером или просто человеком, который этим занимается.