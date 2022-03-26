Как вымыть волосы без шампуня. Что делать, если привычный шампунь закончился. Что можно использовать из продуктов для мытья головы. Насколько эффективно эти натуральные средства промывают волосы.

На это и другие вопросы Фактам ICTV отвечает киевский косметолог Оксана Марченко.

— Отсутствие шампуня не только прекрасная возможность опробовать простые и доступные средства для мытья головы, но и убедиться в их эффективности и пользе для волос, — отмечает Оксана Марченко.

По ее словам, для здоровых и сильных волос вовсе не обязательны дорогостоящие средства по уходу. Ведь все для этого необходимое можно найти практически у каждой хозяйки. На самом деле их довольно много. Вот только некоторые из них.

Натуральные продукты для мытья волос

Порошок горчицы . Великолепный вариант для жирных волос или после наложения масляной маски. Кроме того, горчичный порошок способствует росту волос и пышности нашей шевелюры.

. Великолепный вариант для жирных волос или после наложения масляной маски. Кроме того, горчичный порошок способствует росту волос и пышности нашей шевелюры. Мука. Отличный продукт, который не пересушивает волосы. От него не секутся кончики. Из всех разновидностей лучше остановить свой выбор на ржаной муке, цельнозерновой или грубого помола. Подходит для всех типов волос. В муку также можно добавить порошок из горчицы.

Отличный продукт, который не пересушивает волосы. От него не секутся кончики. Из всех разновидностей лучше остановить свой выбор на ржаной муке, или грубого помола. Подходит для всех типов волос. В муку также можно добавить порошок из горчицы. Но только не используйте для мытья волос обычную пшеничную муку. Из-за высокого содержания в ней клейковины волосы будет очень сложно хорошо промыть.

муку. Из-за высокого содержания в ней клейковины волосы будет очень сложно хорошо промыть. Ржаной хлеб . Использование ржаного хлеба для мытья головы поможет не только хорошо промыть волосы, но и великолепно их укрепить. В завершении хорошо всполоснуть волосы раствором уксуса.

. Использование ржаного хлеба для мытья головы поможет не только промыть волосы, но и великолепно их укрепить. В завершении хорошо всполоснуть волосы раствором уксуса. Яичный желток . Отличное средство против перхоти. Перед применением желательно удалить пленку с желтка. Отлично подходит для жирных волос, но каждый раз пользоваться этим продуктом не стоит, поскольку он может пересушить кожу головы .

. Отличное средство против перхоти. Перед применением желательно удалить пленку с желтка. Отлично подходит для жирных волос, но пользоваться этим продуктом не стоит, поскольку он может пересушить кожу головы А вот таким составом из натуральных продуктов можно без опаски пользоваться постоянно : ржаная мука с желтком или глина с желтком.

из натуральных продуктов можно без опаски пользоваться : ржаная мука с желтком или глина с желтком. Глина. Отлично подпитывает кожу головы, удаляя лишний жир . Из глины получаются великолепные маски для волос. Но после следует обязательно промыть волосы подкисленной уксусом или лимоном водой.

Отлично подпитывает кожу головы, удаляя . Из глины получаются великолепные маски для волос. Но после следует обязательно промыть волосы подкисленной уксусом или лимоном водой. Кефир и сыворотка. Являются отличными увлажнителями особенно для очень сухих волос.

Являются отличными увлажнителями особенно для очень сухих волос. Сода. Хороша для жирных волос, но не так полезна, как ржаная мука и глина.

Помните, что все продукты готовим непосредственно перед мытьем волос, для лучшего эффекта чередуем их и не боимся экспериментировать, чтобы найти оптимальный вариант именно для себя.