Как вымыть волосы без шампуня. Что делать, если привычный шампунь закончился. Что можно использовать из продуктов для мытья головы. Насколько эффективно эти натуральные средства промывают волосы.
На это и другие вопросы Фактам ICTV отвечает киевский косметолог Оксана Марченко.
— Отсутствие шампуня не только прекрасная возможность опробовать простые и доступные средства для мытья головы, но и убедиться в их эффективности и пользе для волос, — отмечает Оксана Марченко.
По ее словам, для здоровых и сильных волос вовсе не обязательны дорогостоящие средства по уходу. Ведь все для этого необходимое можно найти практически у каждой хозяйки. На самом деле их довольно много. Вот только некоторые из них.
Натуральные продукты для мытья волос
- Порошок горчицы. Великолепный вариант для жирных волос или после наложения масляной маски. Кроме того, горчичный порошок способствует росту волос и пышности нашей шевелюры.
- Мука. Отличный продукт, который не пересушивает волосы. От него не секутся кончики. Из всех разновидностей лучше остановить свой выбор на ржаной муке, цельнозерновой или грубого помола. Подходит для всех типов волос. В муку также можно добавить порошок из горчицы.
- Но только не используйте для мытья волос обычную пшеничную муку. Из-за высокого содержания в ней клейковины волосы будет очень сложно хорошо промыть.
- Ржаной хлеб. Использование ржаного хлеба для мытья головы поможет не только хорошо промыть волосы, но и великолепно их укрепить. В завершении хорошо всполоснуть волосы раствором уксуса.
- Яичный желток. Отличное средство против перхоти. Перед применением желательно удалить пленку с желтка. Отлично подходит для жирных волос, но каждый раз пользоваться этим продуктом не стоит, поскольку он может пересушить кожу головы.
- А вот таким составом из натуральных продуктов можно без опаски пользоваться постоянно: ржаная мука с желтком или глина с желтком.
- Глина. Отлично подпитывает кожу головы, удаляя лишний жир. Из глины получаются великолепные маски для волос. Но после следует обязательно промыть волосы подкисленной уксусом или лимоном водой.
- Кефир и сыворотка. Являются отличными увлажнителями особенно для очень сухих волос.
- Сода. Хороша для жирных волос, но не так полезна, как ржаная мука и глина.
Помните, что все продукты готовим непосредственно перед мытьем волос, для лучшего эффекта чередуем их и не боимся экспериментировать, чтобы найти оптимальный вариант именно для себя.