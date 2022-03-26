Як вимити волосся без шампуню. Що робити, якщо звичний шампунь закінчився. Що можна використовувати з продуктів для миття голови. Наскільки ефективно ці натуральні засоби промивають волосся.

На це та інші запитання Фактам ICTV відповідає київський косметолог Оксана Марченко.

– Відсутність шампуню не тільки прекрасна можливість випробувати прості і доступні засоби для миття голови, але і переконатися в їхній ефективності і користі для волосся, – зазначає Оксана Марченко.

За її словами, для здорового і сильного волосся зовсім не обов’язкові дорогі засоби по догляду. Адже все для цього необхідне можна знайти практично у кожної господині. Насправді їх досить багато. Ось тільки деякі з них.

Натуральні продукти для миття волосся

Порошок гірчиці . Чудовий варіант для жирного волосся або після накладення масляної маски. Крім того, гірчичний порошок сприяє росту волосся і пишності нашої шевелюри.

. Чудовий варіант для жирного волосся або після накладення масляної маски. Крім того, гірчичний порошок сприяє росту волосся і пишності нашої шевелюри. Борошно . Відмінний продукт, який не пересушує волосся. Від нього не січуться кінчики. З усіх різновидів краще зупинити свій вибір на житній муці, цільнозерновій або грубого помелу. Підходить для всіх типів волосся. У борошно також можна додати порошок з гірчиці.

. Відмінний продукт, який не пересушує волосся. Від нього не січуться кінчики. З усіх різновидів краще зупинити свій вибір на житній муці, або грубого помелу. Підходить для всіх типів волосся. У борошно також можна додати порошок з гірчиці. Тільки не використовуйте для миття волосся звичайне пшеничне борошно. Через високий вміст в ньому клейковини волосся буде дуже складно добре промити.

борошно. Через високий вміст в ньому клейковини волосся буде дуже складно добре промити. Житній хліб . Використання житнього хліба для миття голови допоможе не тільки добре промити волосся, але і чудово їх зміцнити. На завершення добре сполоснути волосся розчином оцту.

. Використання житнього хліба для миття голови допоможе не тільки добре промити волосся, але і їх зміцнити. На завершення добре сполоснути волосся розчином оцту. Яєчний жовток . Відмінний засіб проти лупи. Перед застосуванням бажано видалити плівку з жовтка. Дуже добре підходить для жирного волосся, але кожен раз користуватися цим продуктом не варто, оскільки він може пересушити шкіру голови.

. Відмінний засіб проти лупи. Перед застосуванням бажано видалити плівку з жовтка. Дуже добре підходить для жирного волосся, але кожен раз користуватися цим продуктом не варто, оскільки він може пересушити шкіру голови. А ось таким складом з натуральних продуктів можна без побоювання користуватися постійно: житнє борошно з жовтком або глина з жовтком.

з натуральних продуктів можна без побоювання користуватися постійно: житнє борошно з жовтком або глина з жовтком. Глина . Відмінно підживлює шкіру голови, видаляючи зайвий жир. З глини виходять чудові маски для волосся. Але після слід обов’язково промити волосся підкисленою оцтом або лимоном водою.

. Відмінно підживлює шкіру голови, видаляючи зайвий жир. З глини виходять чудові маски для волосся. Але після слід обов’язково промити волосся підкисленою оцтом або лимоном водою. Кефір і сироватка . Відмінні зволожувачі особливо для дуже сухого волосся.

. Відмінні зволожувачі особливо для сухого волосся. Сода. Добра для жирного волосся, але не так корисна, як житнє борошно і глина.

Пам’ятайте, що всі продукти готуємо безпосередньо перед миттям волосся, для кращого ефекту чергуємо їх і не боїмося експериментувати, щоб знайти оптимальний варіант саме для себе.