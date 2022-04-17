Во время войны хорошим умением будет научиться подстригать себя саму – подравнивать кончики, убирать длину.
Факты ICTV собрали рекомендации, которые помогут украинским женщинам подрезать волосы самостоятельно.
Что для этого понадобится:
- острые ножницы;
- расчески;
- резинки;
- зеркала.
Подготовка волос
Волосы должны быть мокрыми или влажными. Надо хорошо их расчесать.
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Как подстричь волосы сзади
- Разделить волосы посередине на две равных части.
- Собрать пряди резинками в два тугих хвоста. Резинки должны размещаться на той длине, до которой планируете подрезать волосы.
- Отрезать волосы ровно сразу под резинкой.
- Распустить волосы и посмотреть результат.
- Если не получилось с первого раза, нужно повторить действия.
Как подрезать кончики волос
- Собрать волосы в тугой хвост на затылке.
- Резинкой стянуть волосы на уровне желаемой длины.
- Отрезать под резинкой.
Другой способ – наклонить голову вниз, расчесать волосы и подрезать кончики.
Как подрезать челку
- Намочить челку и хорошо ее расчесать.
- Перед зеркалом подрезать ее.
- Не стоит резать очень коротко, поскольку сухие волосы немного поднимутся, и челка будет коротковатой.