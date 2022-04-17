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Красота

Челка, кончики и убрать длину: как подстричься самой

17 апреля 2022, 16:39
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стрижка
Источник: Pixabay

Во время войны хорошим умением будет научиться подстригать себя саму – подравнивать кончики, убирать длину.

Факты ICTV собрали рекомендации, которые помогут украинским женщинам подрезать волосы самостоятельно.

Что для этого понадобится:

  • острые ножницы;
  • расчески;
  • резинки;
  • зеркала.

Подготовка волос

Волосы должны быть мокрыми или влажными. Надо хорошо их расчесать.

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Как подстричь волосы сзади

  1. Разделить волосы посередине на две равных части.
  2. Собрать пряди резинками в два тугих хвоста. Резинки должны размещаться на той длине, до которой планируете подрезать волосы.
  3. Отрезать волосы ровно сразу под резинкой.
  4. Распустить волосы и посмотреть результат.
  5. Если не получилось с первого раза, нужно повторить действия.

Как подрезать кончики волос

  1. Собрать волосы в тугой хвост на затылке.
  2. Резинкой стянуть волосы на уровне желаемой длины.
  3. Отрезать под резинкой.

Другой способ – наклонить голову вниз, расчесать волосы и подрезать кончики.

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Как подрезать челку

  1. Намочить челку и хорошо ее расчесать.
  2. Перед зеркалом подрезать ее.
  3. Не стоит резать очень коротко, поскольку сухие волосы немного поднимутся, и челка будет коротковатой.

Теги
Красота , Советы
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