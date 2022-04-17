Во время войны хорошим умением будет научиться подстригать себя саму – подравнивать кончики, убирать длину.

Факты ICTV собрали рекомендации, которые помогут украинским женщинам подрезать волосы самостоятельно.

Что для этого понадобится:

острые ножницы;

расчески;

резинки;

зеркала.

Подготовка волос

Волосы должны быть мокрыми или влажными. Надо хорошо их расчесать.

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Как подстричь волосы сзади

Разделить волосы посередине на две равных части. Собрать пряди резинками в два тугих хвоста. Резинки должны размещаться на той длине, до которой планируете подрезать волосы. Отрезать волосы ровно сразу под резинкой. Распустить волосы и посмотреть результат. Если не получилось с первого раза, нужно повторить действия.

Как подрезать кончики волос

Собрать волосы в тугой хвост на затылке. Резинкой стянуть волосы на уровне желаемой длины. Отрезать под резинкой.

Другой способ – наклонить голову вниз, расчесать волосы и подрезать кончики.

Как подрезать челку