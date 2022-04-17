Під час війни гарним вмінням буде навчитися підстригати себе саму – підрівнювати кінчити, прибирати довжину.

Факти ICTV зібрали рекомендації, які допоможуть українським жінкам підрізати волосся без допомоги інших.

Що для цього знадобиться:

гострі ножиці;

гребінці;

резинки;

дзеркала.

Підготовка волосся

Волосся має бути мокрим чи вологим. Треба гарно його розчесати.

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Як підстригти волосся ззаду

Розділити волосся посередині на дві рівні частини. Зібрати пасма резинками у два тугі хвости. Резинки мають розташовуватися на тій довжині, до якої плануєте підрізати волосся. Відрізати волосся одразу під резинкою. Розпустити волосся та подивитися на результат. Якщо не вийшло з першого разу, треба повторити дії.

Як підрізати кінчики волосся

Зібрати волосся в тугий хвіст на потилиці. Резинкою стягнути волосся на рівні бажаної довжини. Відрізати під резинкою.

Інший спосіб – нахилити голову вниз, розчесати волосся та підрізати кінчики.

Як підрізати чубчик