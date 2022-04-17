Під час війни гарним вмінням буде навчитися підстригати себе саму – підрівнювати кінчити, прибирати довжину.
Факти ICTV зібрали рекомендації, які допоможуть українським жінкам підрізати волосся без допомоги інших.
Що для цього знадобиться:
- гострі ножиці;
- гребінці;
- резинки;
- дзеркала.
Підготовка волосся
Волосся має бути мокрим чи вологим. Треба гарно його розчесати.
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Як підстригти волосся ззаду
- Розділити волосся посередині на дві рівні частини.
- Зібрати пасма резинками у два тугі хвости. Резинки мають розташовуватися на тій довжині, до якої плануєте підрізати волосся.
- Відрізати волосся одразу під резинкою.
- Розпустити волосся та подивитися на результат.
- Якщо не вийшло з першого разу, треба повторити дії.
Як підрізати кінчики волосся
- Зібрати волосся в тугий хвіст на потилиці.
- Резинкою стягнути волосся на рівні бажаної довжини.
- Відрізати під резинкою.
Інший спосіб – нахилити голову вниз, розчесати волосся та підрізати кінчики.
Як підрізати чубчик
- Намочити чубчик та добре його розчесати.
- Перед дзеркалом підрізати його.
- Не варто різати дуже коротко, оскільки сухе волосся трішки підійметься, і чубчик буде закоротким.