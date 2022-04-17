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Чубчик, кінчики і прибрати довжину: як підстригтися самій

17 Квітня 2022, 16:39
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стрижка
Джерело: Pixabay

Під час війни гарним вмінням буде навчитися підстригати себе саму – підрівнювати кінчити, прибирати довжину.

Факти ICTV зібрали рекомендації, які допоможуть українським жінкам підрізати волосся без допомоги інших.

Що для цього знадобиться:

  • гострі ножиці;
  • гребінці;
  • резинки;
  • дзеркала.

Підготовка волосся

Волосся має бути мокрим чи вологим. Треба гарно його розчесати.

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Як підстригти волосся ззаду

  1. Розділити волосся посередині на дві рівні частини.
  2. Зібрати пасма резинками у два тугі хвости. Резинки мають розташовуватися на тій довжині, до якої плануєте підрізати волосся.
  3. Відрізати волосся одразу під резинкою.
  4. Розпустити волосся та подивитися на результат.
  5. Якщо не вийшло з першого разу, треба повторити дії.

Як підрізати кінчики волосся

  1. Зібрати волосся в тугий хвіст на потилиці.
  2. Резинкою стягнути волосся на рівні бажаної довжини.
  3. Відрізати під резинкою.

Інший спосіб – нахилити голову вниз, розчесати волосся та підрізати кінчики.

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Як підрізати чубчик

  1. Намочити чубчик та добре його розчесати.
  2. Перед дзеркалом підрізати його.
  3. Не варто різати дуже коротко, оскільки сухе волосся трішки підійметься, і чубчик буде закоротким.

Теги
Краса , Поради
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