Під час війни в Україні не всі мають змогу відвідати перукаря та підстригти волосся. Особливо це стосується чоловіків, які довгий час вимушені перебувати на передовій.

Як підстригти чоловіка вдома та як він може зробити це сам?

Які інструменти треба:

спеціальна машинка з насадками регулювання довжини – від 1,5 мм до 12-14 мм;

гострі ножиці;

гребінець;

пульверизатор;

рушник;

дзеркало.

Як постригти чоловіка ножицями

Намочити волосся, а краще вимити його. Починати стригти із зони маківки. Для цього треба зачесати пасмо волосся паралельно підлозі та прямим зрізом прибрати довжину. Рухатися від маківки до фронтальної зони. На скронях та потилиці прибрати волосся за допомогою машинки. Можна використовувати бритву.

Як підстригти чоловіка машинкою