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Красота

Как подстричь мужчину дома машинкой или ножницами

17 апреля 2022, 15:23
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стрижка
Источник: Pixabay

Во время войны в Украине не все могут посетить парикмахера и подстричь волосы. Особенно это касается мужчин, которые долгое время вынужденных находиться на передовой.

Как подстричь мужчину дома и как он может сделать это сам?

Какие инструменты нужны:

  • специальная машинка с насадками регулировки длины – от 1,5 мм до 12-14 мм;
  • острые ножницы;
  • расческа;
  • пульверизатор;
  • полотенце;
  • зеркало.

Как постричь мужчину ножницами

  1. Намочить волосы, а лучше вымыть их.
  2. Начинать стричь из зоны макушки. Для этого нужно зачесать прядь волос параллельно полу и прямым срезом убрать длину.
  3. Двигаться от макушки к фронтальной зоне.
  4. На висках и затылке убрать волосы с помощью машинки. Можно использовать бритву.
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Как подстричь мужчину машинкой

  1. Для начала нужно изучить насадки. У каждой из них есть номера. Чем больше номер, тем больше длина волос будет оставаться.
  2. Взять насадку 9 мм и подстричь волосы на голове с помощью нее.
  3. Затем убрать длину на висках с помощью насадки 6 мм. Стричь нужно до зоны, где голова округляется, на затылке — до затылочной кости. Чтобы переход между длинами был плавный, нужно использовать рычаг, который выдвигает ножи машинке.
  4. Используя насадку 3 мм, состричь волосы на половине зон, которые до этого подстригли под 6 мм.
  5. С помощью триммера, если он есть, можно сделать контур стрижки.

Источник
Сайт Вікна
Теги
Красота , Советы
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