Во время войны в Украине не все могут посетить парикмахера и подстричь волосы. Особенно это касается мужчин, которые долгое время вынужденных находиться на передовой.

Как подстричь мужчину дома и как он может сделать это сам?

Какие инструменты нужны:

специальная машинка с насадками регулировки длины – от 1,5 мм до 12-14 мм;

острые ножницы;

расческа;

пульверизатор;

полотенце;

зеркало.

Как постричь мужчину ножницами

Намочить волосы, а лучше вымыть их. Начинать стричь из зоны макушки. Для этого нужно зачесать прядь волос параллельно полу и прямым срезом убрать длину. Двигаться от макушки к фронтальной зоне. На висках и затылке убрать волосы с помощью машинки. Можно использовать бритву.

Как подстричь мужчину машинкой