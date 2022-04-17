Во время войны в Украине не все могут посетить парикмахера и подстричь волосы. Особенно это касается мужчин, которые долгое время вынужденных находиться на передовой.
Как подстричь мужчину дома и как он может сделать это сам?
Какие инструменты нужны:
- специальная машинка с насадками регулировки длины – от 1,5 мм до 12-14 мм;
- острые ножницы;
- расческа;
- пульверизатор;
- полотенце;
- зеркало.
Как постричь мужчину ножницами
- Намочить волосы, а лучше вымыть их.
- Начинать стричь из зоны макушки. Для этого нужно зачесать прядь волос параллельно полу и прямым срезом убрать длину.
- Двигаться от макушки к фронтальной зоне.
- На висках и затылке убрать волосы с помощью машинки. Можно использовать бритву.
Как подстричь мужчину машинкой
- Для начала нужно изучить насадки. У каждой из них есть номера. Чем больше номер, тем больше длина волос будет оставаться.
- Взять насадку 9 мм и подстричь волосы на голове с помощью нее.
- Затем убрать длину на висках с помощью насадки 6 мм. Стричь нужно до зоны, где голова округляется, на затылке — до затылочной кости. Чтобы переход между длинами был плавный, нужно использовать рычаг, который выдвигает ножи машинке.
- Используя насадку 3 мм, состричь волосы на половине зон, которые до этого подстригли под 6 мм.
- С помощью триммера, если он есть, можно сделать контур стрижки.