Фарбування волосся в домашніх умовах – чи варто на це зважуватися

Під час війни у деяких українок можуть виникати проблеми з відвідуванням салону, проте вони потребуватимуть фарбування волосся.

Як це зробити в домашніх умовах?

Жінкам, які хочуть поновити рудий, чорний чи каштановий кольори, простіше, адже вони можуть придбати фарбу у магазині, прочитати інструкцію та пофарбуватися. Складніша ситуація з блондинками та освітленням коріння волосся.

Блогер Юлія Деркач розповіла про домашнє фарбування волосся.

Що знадобиться:

неметалеві мисочка та кісточка;

пудра для освітлення – 40 г;

окисник 3% – 40г;

окисник 6% – 40г.

Як це зробити:

змішати всі складові;

нанести на коріння;

зачекати 30-50 хвилин (час залежить від природної бази);

тонування Оro Тherapy – змішати відтінок, 50 г фарби та 75 г окисника, нанести;

після фарбування не можна мити голову 48 годин.

Після цієї процедури варто використовувати шампунь та бальзам для фарбованого волосся. Це забезпечить стійкість відтінку чи кольору.

Чи варто фарбуватися вдома?

Попри те, що жінки практикують фарбування волосся в домашніх умовах, фахівці не радять це робити. По-перше, є проблема з вибором фарби та відтінком волосся.

– Якщо неправильно підібрати колір, ви можете затемнити, засвітити або просто зблікувати волосся, – зазначають вони.

Крім того, часто виникає проблема з підбором потрібного оксиданту.

Під час домашнього фарбування можна не лише попсувати собі нерви, а ще й нашкодити волоссю.

Тому якщо немає нагальної проблеми, краще відкласти фарбування або попередньо проконсультуватися зі своїм перукарем чи просто людиною, яка цим займається.