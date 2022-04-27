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Краса

Фарбування волосся в домашніх умовах – чи варто на це зважуватися

27 Квітня 2022, 14:57
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
випадіння волосся
Джерело: Depositphotos

Під час війни у деяких українок можуть виникати проблеми з відвідуванням салону, проте вони потребуватимуть фарбування волосся.

Як це зробити в домашніх умовах?

Жінкам, які хочуть поновити рудий, чорний чи каштановий кольори, простіше, адже вони можуть придбати фарбу у магазині, прочитати інструкцію та пофарбуватися. Складніша ситуація з блондинками та освітленням коріння волосся.

Блогер Юлія Деркач розповіла про домашнє фарбування волосся.

Що знадобиться:

  • неметалеві мисочка та кісточка;
  • пудра для освітлення – 40 г;
  • окисник 3% – 40г;
  • окисник 6% – 40г.

Як це зробити:

  • змішати всі складові;
  • нанести на коріння;
  • зачекати 30-50 хвилин (час залежить від природної бази);
  • тонування Оro Тherapy – змішати відтінок, 50 г фарби та 75 г окисника, нанести;
  • після фарбування не можна мити голову 48 годин.
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Після цієї процедури варто використовувати шампунь та бальзам для фарбованого волосся. Це забезпечить стійкість відтінку чи кольору.

Чи варто фарбуватися вдома?

Попри те, що жінки практикують фарбування волосся в домашніх умовах, фахівці не радять це робити. По-перше, є проблема з вибором фарби та відтінком волосся.

– Якщо неправильно підібрати колір, ви можете затемнити, засвітити або просто зблікувати волосся, – зазначають вони.

Крім того, часто виникає проблема з підбором потрібного оксиданту.

Під час домашнього фарбування можна не лише попсувати собі нерви, а ще й нашкодити волоссю.

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Тому якщо немає нагальної проблеми, краще відкласти фарбування або попередньо проконсультуватися зі своїм перукарем чи просто людиною, яка цим займається.

Теги
Краса, Поради
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