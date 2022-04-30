Третий месяц украинцы героически противостоят захватническому нашествию России. Мы считаем каждый день войны. Даже о датах и ​​днях недели не думаем, а о том, что длится 66-й день войны помним.

Все эти дни мы с волнением читаем новости и удивляемся смелости воинов, а в некоторых городах и стойкости гражданских. Но к большому сожалению, часть украинцев, находящихся на линии огня или в осаде, живут в нечеловеческих условиях: неделями они сидят в сырых подвалах, не имея возможности выйти на улицу, из-за постоянных обстрелов.

Особенно шокировали кадры о мариупольцах в подвалах Азовстали, опубликованных на днях бойцами полка Азов.

Все помнят ребенка, замотанного в мусорный пакет вместо памперса.

— Вот так ребенок мучается, все красное и преет, — рассказала мать мальчика нашим военным.

С подобной проблемой сталкиваются и сами женщины. Потому что нередко в укрытии у них начинаются критические дни, а выйти за прокладками опасно.

Врач акушер-гинеколог Алексей Никулин рассказал, чем можно заменить подгузники и прокладки, как поддерживать гигиену, если приходится долго находиться в укрытиях.

Как сделать прокладку

Хорош совет экспертов, рекомендующих запастись средствами индивидуальной гигиены. Но что делать, когда такой возможности нет?

Можно сделать прокладку своими руками. Возьмите полиэтиленовый пакет, положите на него чистую вату и бинт – и вот изделие готово.

Стандартная прокладка состоит из 3-х слоев, импровизированная также:

слой соприкасается с кожей (бинт);

слой впитывает и удерживает выделение (вата);

слой защитный, водонепроницаемый (пакет).

Также бывают случаи, когда и перечисленных материалов нет. Тогда пригодятся туалетная бумага или бумажные полотенца, влажные салфетки сложенные в несколько слоев помогут. Если и их нет, подойдет даже любая одежда.

Главное, чтобы кровь впитывалась хоть во что-то, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения здоровья женщины.

Как сделать подгузник

Подгузник можно изготовить по той же схеме:

Возьмите бинт или марлю, если нет, чистую ткань, сложите в 3-4 слоя, и положите между ног малыша, как прокладку.

Сложите пеленку в треугольник, если ее нет, можно взять платок, или кусок ткани, положите на нее малыша и пеленайте.

Важно, чтобы кожа малыша дышала, поэтому в случае с детьми полиэтиленовые пакеты лучше не использовать, это может привести к опрелости.

Врач напомнил, что интимная гигиена очень важна, поэтому лучше иметь воду под рукой, чтобы была возможность подмыться. И конечно же, по возможности, нужно менять ежедневные прокладки или импровизированные подгузники.