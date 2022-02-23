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Їжа

Як змінити харчові звички в родині і зібрати здоровий ланчбокс – поради Зеленської

23 Лютого 2022, 11:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ланчбокс
Джерело: Depositphotos
Два роки тому розпочалася робота з реформування шкільного харчування під патронатом Олени Зеленської. Тоді непокоїло те, що їдять діти не вдома. Чи дає їжа з їдальні достатньо енергії для розумової та фізичної активності дітей.
 – За цей час ми зрозуміли, що зона змін значно ширша за шкільну їдальню,  – сказала Олена Зеленська.  – Це не лише питання користі для дітей, це питання майбутнього нашого суспільства.
Їжа – це спосіб показати любов, турботу, спосіб налагодити порозуміння між поколіннями. А для цього ми маємо усвідомлювати, що має бути найкращим для нас і наших близьких. Харчові звички формуються в сім’ї.
Неможливо змінити харчову поведінку молодого покоління без трансформації мислення всіх нас.
Тому логічний крок реформи – її поширення та формування здорового підходу до системи харчування серед усіх українців.
Нещодавно Олена Зеленська розповіла свою історію здорового харчування. А тепер  вона взяла участь у проєкті ЮНІСЕФ в Україні, який покликаний навчити українців змінювати харчові звички в родині.
Починаємо з ланч-боксу для школярів та членів родини, що працюють та подорожують.
Як зібрати корисний ланч-бокс (на навчання чи на роботу) за принципом здорової тарілки Олені допомагала нутриціолог Анастасія Голобородько.
 – Я згодна, що робота над зміною харчових звичок не може обмежуватися лише школою та лише дітьми, – сказала нутриціолог. – Передусім сім’я, потім  садки, школи та оточення формують стосунки дітей із їжею.
Діти часто подорожують з батьками, ходять на гуртки і перекушують на ходу різними снеками. Отже, важливо навчити їх і себе збирати ланчбокси для того, щоб їжа поза домівкою була теж корисною.
– Харчуватися повноцінно у форматі “з собою” реально,  якщо розумієш правила та принципи здорового харчування, – пояснила Анастасія. – Ми приготуємо два варіанти ланчбоксу. І це конструктор на основі здорової тарілки. Кожен може змінювати склад під себе.
Варіант 1
  • яблуко (всесезонний фрукт)
  • овочі (краще два чи три) – томати і шпинат
  • яйця (запечена риба)
  • складні вуглеводи (гречка, нешліфований рис)
  • зерновий хліб
  • кисломолочний продукт (твердий сир)
Варіант 2
  • апельсин (полуниця, абрикоси)
  • редис, морква
  • тушкована яловичина
  • запечена картопля
  • йогурт без цукру та доданих смаків

Отже, збирати ланчбокс можна як і здорову тарілку вдома.

Джерело: Олена Зеленська

Теги
здорова їжа , Олена Зеленська , Поради
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