Два роки тому розпочалася робота з реформування шкільного харчування під патронатом Олени Зеленської. Тоді непокоїло те, що їдять діти не вдома. Чи дає їжа з їдальні достатньо енергії для розумової та фізичної активності дітей.

– За цей час ми зрозуміли, що зона змін значно ширша за шкільну їдальню, – сказала Олена Зеленська. – Це не лише питання користі для дітей, це питання майбутнього нашого суспільства.

Їжа – це спосіб показати любов, турботу, спосіб налагодити порозуміння між поколіннями. А для цього ми маємо усвідомлювати, що має бути найкращим для нас і наших близьких. Харчові звички формуються в сім’ї.

Неможливо змінити харчову поведінку молодого покоління без трансформації мислення всіх нас.

Тому логічний крок реформи – її поширення та формування здорового підходу до системи харчування серед усіх українців.

Нещодавно Олена Зеленська розповіла свою історію здорового харчування. А тепер вона взяла участь у проєкті ЮНІСЕФ в Україні, який покликаний навчити українців змінювати харчові звички в родині.

Починаємо з ланч-боксу для школярів та членів родини, що працюють та подорожують.

Як зібрати корисний ланч-бокс (на навчання чи на роботу) за принципом здорової тарілки Олені допомагала нутриціолог Анастасія Голобородько.

– Я згодна, що робота над зміною харчових звичок не може обмежуватися лише школою та лише дітьми, – сказала нутриціолог. – Передусім сім’я, потім садки, школи та оточення формують стосунки дітей із їжею.

Діти часто подорожують з батьками, ходять на гуртки і перекушують на ходу різними снеками. Отже, важливо навчити їх і себе збирати ланчбокси для того, щоб їжа поза домівкою була теж корисною.

– Харчуватися повноцінно у форматі “з собою” реально, якщо розумієш правила та принципи здорового харчування, – пояснила Анастасія. – Ми приготуємо два варіанти ланчбоксу. І це конструктор на основі здорової тарілки. Кожен може змінювати склад під себе.

Варіант 1