Два роки тому розпочалася робота з реформування шкільного харчування під патронатом Олени Зеленської. Тоді непокоїло те, що їдять діти не вдома. Чи дає їжа з їдальні достатньо енергії для розумової та фізичної активності дітей.
– За цей час ми зрозуміли, що зона змін значно ширша за шкільну їдальню, – сказала Олена Зеленська. – Це не лише питання користі для дітей, це питання майбутнього нашого суспільства.
Їжа – це спосіб показати любов, турботу, спосіб налагодити порозуміння між поколіннями. А для цього ми маємо усвідомлювати, що має бути найкращим для нас і наших близьких. Харчові звички формуються в сім’ї.
Неможливо змінити харчову поведінку молодого покоління без трансформації мислення всіх нас.
Тому логічний крок реформи – її поширення та формування здорового підходу до системи харчування серед усіх українців.
Нещодавно Олена Зеленська розповіла свою історію здорового харчування. А тепер вона взяла участь у проєкті ЮНІСЕФ в Україні, який покликаний навчити українців змінювати харчові звички в родині.
Починаємо з ланч-боксу для школярів та членів родини, що працюють та подорожують.
Як зібрати корисний ланч-бокс (на навчання чи на роботу) за принципом здорової тарілки Олені допомагала нутриціолог Анастасія Голобородько.
– Я згодна, що робота над зміною харчових звичок не може обмежуватися лише школою та лише дітьми, – сказала нутриціолог. – Передусім сім’я, потім садки, школи та оточення формують стосунки дітей із їжею.
Діти часто подорожують з батьками, ходять на гуртки і перекушують на ходу різними снеками. Отже, важливо навчити їх і себе збирати ланчбокси для того, щоб їжа поза домівкою була теж корисною.
– Харчуватися повноцінно у форматі “з собою” реально, якщо розумієш правила та принципи здорового харчування, – пояснила Анастасія. – Ми приготуємо два варіанти ланчбоксу. І це конструктор на основі здорової тарілки. Кожен може змінювати склад під себе.
Варіант 1
- яблуко (всесезонний фрукт)
- овочі (краще два чи три) – томати і шпинат
- яйця (запечена риба)
- складні вуглеводи (гречка, нешліфований рис)
- зерновий хліб
- кисломолочний продукт (твердий сир)
Варіант 2
- апельсин (полуниця, абрикоси)
-
редис, морква
-
тушкована яловичина
-
запечена картопля
-
йогурт без цукру та доданих смаків
Отже, збирати ланчбокс можна як і здорову тарілку вдома.
Джерело: Олена Зеленська