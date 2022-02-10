Олена Зеленська постійно говорить і пише, переконує у необхідності здорового способу життя, тому що опікується реформою шкільного харчування. Тож виникає логічне запитання, а як харчується сама Олена?

– Як і більшість із нас, я прийшла до здорового харчування не одразу (про що зараз шкодую), – почала розповідь на своїй сторінці Facebook Олена Зеленська. – Після народження доньки я, як і багато жінок, стала дещо важчою й ширшою, ніж раніше. Вирішила, що регулярні заняття спортом швидко виправлять ситуацію, і я знову дивитимуся в дзеркало із задоволенням. Не змінювала раціон, їла все, чого хотілося. Минув рік… Вправи набридли, мотивація зникла, кілограми – ні.

Олена звернулася до консультанта зі схуднення. За його порадою сіла на жорстку дієту з маленькими порціями, 5-разовим харчуванням, плануванням раціону на тиждень, нескінченним приготуванням корисних страв.

За три місяці такої муштри Олена скинула 10 кг.

– За цей час я навчилася пити по півтора літра води щодня, і ця корисна звичка залишилась у мене дотепер, – продовжила вона. – Але, на жаль, втративши зайві кілограми, я втратила ще дещо. Енергію, тонус, гормональний баланс.

Є чудова приказка, що занадто – то не здраво, і Олена Зеленська усвідомила, що в житті все повинно бути збалансованим. Має бути спорт або та фізична активність, що подобається, не набридає, дарує енергію та заряджає. Має бути раціональне харчування – без виключення якихось продуктів назавжди, повноцінне, розумне.

– Мені пощастило з чоловіком – він мене підтримує, – зауважила перша леді. – Тож я привчаю його до здорового харчування, а він мене – до фізкультури. Багато років він мене м’яко підштовхував, я пручалася, знаходила відмовки, але врешті здалася.

І вже понад 10 років дружина правильно годує чоловіка, а він допомагає їй не зупинятися з тренуваннями.

Та солоденького хочеться іноді. Олена дозволяє собі відступити від режиму, а потім відпрацьовує в залі та зменшує калорійність їжі.

Є у Олени Зеленської декілька правил: м’ясо й рибу вона поєднує тільки з овочами.

Рибу не любить, але їсть двічі на тиждень. Якщо готує кашу чи картоплю, то теж тільки з овочами.

– Я спостерігаю, як наш спосіб життя впливає на дітей, адже все починається з сім’ї, – говорить Олена. – Як моя донька практикує здорове харчування – і це справжня робота. Син, який народився, коли ми вже харчувалися свідомо, має менше наших застарілих смакових звичок. Як і майже всі діти, любить шоколад, може з’їсти шматок піци, але це для нього не норма, а виняток.

Винятки підтверджують правила, як вчили в школі. Так і є. Коли свято, відпустка, можна тимчасово порушити звичний режим. Але потім повернутися до нього.

– Коли я говорю, що всі ми маємо шкідливі харчові звички, я знаю, про що кажу, бо говорю і про себе, – зізнається перша леді. – Пам’ятаєте, у дитинстві: солодкий чай з бутербродом із маслом і ковбаскою? (Аж слинка потекла!) Не здорово. Обов’язково відкладеться на талії. Але смачно, тому що звичка, тому що спогади…

Дружина президента вважає, що звички можна змінити. Це довго, вимагає зусиль, але це можливо!

Джерело: Олена Зеленська