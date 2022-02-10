Елена Зеленская постоянно говорит и пишет, убеждает в необходимости здорового образа жизни и занимается реформой школьного питания. Поэтому возникает логичный вопрос, а как питается сама Елена?

— Как и большинство из нас, я пришла к здоровому питанию не сразу (о чем сейчас сожалею), — начала рассказ на своей странице в Facebook Елена Зеленская. — После рождения дочери я, как и многие женщины, стала несколько тяжелее и шире, чем была раньше. Решила, что регулярные занятия спортом быстро исправят ситуацию, и я снова буду смотреть в зеркало с удовольствием. Не меняла рацион, ела все, что хотелось. Прошел год… Упражнения надоели, мотивация исчезла, килограммы – нет.

Елена обратилась к консультанту по похудению. По его совету села на жесткую диету с маленькими порциями, 5-разовым питанием, планировкой рациона на неделю, бесконечным приготовлением полезных блюд.

Через три месяца такой муштры Елена сбросила 10 кг.

– За это время я научилась пить по полтора литра воды каждый день, и эта полезная привычка осталась у меня до сих пор, – продолжила она. – Но, к сожалению, потеряв лишние килограммы, я потеряла еще кое-что. Энергию, тонус, гормональный баланс.

Есть замечательная поговорка, что чрезмерно – не здорово, и Елена Зеленская осознала, что в жизни все должно быть сбалансированным. Должен быть спорт или физическая активность, которая нравится, не надоедает, дарит энергию и заряжает. Должно быть рациональное питание — полноценное, разумное – без исключения каких-либо продуктов навсегда.

– Мне повезло с мужем – он меня поддерживает, – заметила первая леди. — Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня – к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но наконец-то сдалась.

И уже больше 10 лет жена правильно кормит мужа, а он помогает ей не останавливаться с тренировками.

Но сладенького хочется иногда. Елена позволяет себе отступить от режима, затем отрабатывает в зале и уменьшает калорийность пищи.

Есть у Елены Зеленской несколько правил: мясо и рыбу она совмещает только с овощами.

Рыбу не любит, но ест дважды в неделю. Если готовит кашу или картошку, то тоже только с овощами.

— Я наблюдаю, как наш образ жизни влияет на детей, ведь все начинается с семьи, — говорит Елена. – Как моя дочь практикует здоровое питание – и это настоящая работа. Сын, который родился, когда мы уже питались сознательно, имеет меньше устаревших вкусовых привычек. Как и почти все дети, любит шоколад, может съесть кусок пиццы, но это для него не норма, а исключение.

Исключения подтверждают правила, как учили в школе. Так и есть. Когда праздник, отпуск, можно временно нарушить привычный режим. Но потом возвратиться к нему.

— Когда я говорю, что у всех есть вредные пищевые привычки, я знаю, о чем говорю, потому что говорю и о себе, — признается первая леди. – Помните, в детстве: сладкий чай с бутербродом с маслом и колбаской? (Аж слюнка потекла!) Не здорово. Обязательно отложится на талии. Но вкусно, потому что привычка, потому что воспоминания…

Жена президента считает, что привычки можно изменить. Это долго, требует усилий, но это возможно!

Источник: Елена Зеленская