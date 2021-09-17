Біль під час менструації знайомий багатьом жінкам, а у деяких спазми настільки сильні, що змушують брати лікарняний на цей період. Традиційно жінки борються з ними за допомогою знеболювальних препаратів і грілок.

Однак фахівці вважають, що ці методи – не єдині. Вони вирішили вивчити вплив мастурбації та оргазму на біль під час місячних, а саме чи допомагають вони впоратися з неприємними відчуттями.

Дослідження організували компанії, одна з яких виробляє вібратори, тому його не можна вважати незалежним. Попри це, воно дає відповідь на запитання, яке до цього не було належним чином вивчене.

В експерименті взяли участь 486 жінок. Їм видали вібратори та попросили протягом трьох місяців не пити знеболювальні, а замість цього займатися самозадоволенням.

Згідно з результатами, у 70% жінок регулярна мастурбація вплинула на інтенсивність болю, більшість почала відчувати менший біль, кожна третя фіксувала значне зменшення неприємних відчуттів.

– Частота болю зменшилася у 64%. Водночас 42% зауважили, що ефект від мастурбації був навіть кращий, ніж від знеболювальних, – йдеться в дослідженні.

Науковці припускають, що такий ефект досягається завдяки тому, що під час мастурбації, особливо під час настання оргазму, м’язи у нижній частині живота скорочуються і розслабляються. Це може впливати на неприємні спазми.

Крім того, після оргазму організм виділяє низку гормонів, зокрема ендорфіни. Також під час збудження і оргазму стимулюється кровопостачання, воно може розслабляти м’язи і полегшувати біль.

Однак це поки що припущення. Довести такий зв’язок фахівцям не вдалося.

Джерело: Die Zeit