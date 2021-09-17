Боли во время менструации знакомы многим женщинам, а у некоторых спазмы настолько сильные, что вынуждают брать больничный на этот период. Традиционно женщины борются с ними с помощью обезболивающих препаратов и грелок.

Однако специалисты считают, что эти методы — не единственные. Они решили изучить влияние мастурбации и оргазма на боли во время месячных, а именно помогают ли они справиться с неприятными ощущениями.

Исследование организовали компании, одна из которых производит вибраторы, поэтому его нельзя считать независимым. Несмотря на это, оно дает ответ на вопрос, который до этого не был должным образом изучен.

В эксперименте приняли участие 486 женщин. Им выдали вибраторы и попросили в течение трех месяцев не пить обезболивающие, а вместо этого заниматься самоудовлетворением.

Согласно результатам, у 70% женщин регулярная мастурбация повлияла на интенсивность болей, большинство начали ощущать меньшую боль, каждая третья фиксировала значительное уменьшение неприятных ощущений.

— Частота болей уменьшилась у 64%. При этом 42% указали, что эффект от мастурбации был даже лучше, чем от обезболивающих, — говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что такой эффект достигается благодаря тому, что во время мастурбации, особенно при наступлении оргазма, мышцы в нижней части живота сокращаются и расслабляются. Это может влиять на болезненные спазмы.

Кроме того, после оргазма организм выделяет ряд гормонов, включая эндорфины. Также во время возбуждения и оргазма стимулируется кровоснабжение, оно может расслаблять мышцы и облегчать боль.

Однако это пока предположения. Доказать такую связь специалистам не удалось.

Источник: Die Zeit