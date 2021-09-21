Сухость влагалища — проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Она может вызывать ежедневный дискомфорт, а также значительно ухудшать качество половой жизни.

О ее причинах и лечении на своей странице в Instagram написала врач-гинеколог, сексолог Мария Щербак.

— Сухость влагалища — это неспособность организма к полноценному выделению естественной смазки, — говорит Мария Щербак.

Причины этого нарушения могут быть как физиологическими, так и психосоматическими.

Физиологические причины:

гормональный сбой;

менопауза;

заболевания щитовидной железы;

прием гормональных препаратов;

употребление продуктов, которые вызывают процессы брожения в кишечнике;

частая и усиленная интимная гигиена;

спринцевание и использование свечей;

снижение местного иммунитета;

наличие инфекций.

Психосоматические причины:

снижение сексуального желания;

апатия, депрессия, отсутствие желания жить;

внутренняя обида на родственников;

внутренний протест против мужчин;

невозможность воплотить задуманное.

Разделение причин важно, ведь от того, что спровоцировало проблему, зависит и лечение.

— Так странно: гинеколог говорит об обидах и протестах? Очень часто назначение миллионов способов лечения не дает результата, а причина оказывается банально в голове. Да, так бывает, — продолжает гинеколог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гинеколог/Сексолог/Эстетика (@dr_scherbak)

Лечение сухости влагалища

Для начала, по словам специалиста, нужно правильно установить и решить проблему.

Затем важно наладить работу кишечника, правильно подмываться.

Также можно проводить специальные процедуры, среди которых плазмолифтинг, шлифовка.