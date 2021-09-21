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Причины сухости влагалища и как избавиться от проблемы

21 сентября, 14:32 Людмила Грубнік
женщина
Источник: Pixabay

Сухость влагалища — проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Она может вызывать ежедневный дискомфорт, а также значительно ухудшать качество половой жизни.

О ее причинах и лечении на своей странице в Instagram написала врач-гинеколог, сексолог Мария Щербак.

— Сухость влагалища — это неспособность организма к полноценному выделению естественной смазки, — говорит Мария Щербак.

Причины этого нарушения могут быть как физиологическими, так и психосоматическими.

Физиологические причины:

  • гормональный сбой;
  • менопауза;
  • заболевания щитовидной железы;
  • прием гормональных препаратов;
  • употребление продуктов, которые вызывают процессы брожения в кишечнике;
  • частая и усиленная интимная гигиена;
  • спринцевание и использование свечей;
  • снижение местного иммунитета;
  • наличие инфекций.
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Психосоматические причины:

  • снижение сексуального желания;
  • апатия, депрессия, отсутствие желания жить;
  • внутренняя обида на родственников;
  • внутренний протест против мужчин;
  • невозможность воплотить задуманное.

Разделение причин важно, ведь от того, что спровоцировало проблему, зависит и лечение.

— Так странно: гинеколог говорит об обидах и протестах? Очень часто назначение миллионов способов лечения не дает результата, а причина оказывается банально в голове. Да, так бывает, — продолжает гинеколог.

 

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Публикация от Гинеколог/Сексолог/Эстетика (@dr_scherbak)

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Лечение сухости влагалища

Для начала, по словам специалиста, нужно правильно установить и решить проблему.

Затем важно наладить работу кишечника, правильно подмываться.

Также можно проводить специальные процедуры, среди которых плазмолифтинг, шлифовка.

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лікування , Советы , поради лікаря
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