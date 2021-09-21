Сухость влагалища — проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Она может вызывать ежедневный дискомфорт, а также значительно ухудшать качество половой жизни.
О ее причинах и лечении на своей странице в Instagram написала врач-гинеколог, сексолог Мария Щербак.
— Сухость влагалища — это неспособность организма к полноценному выделению естественной смазки, — говорит Мария Щербак.
Причины этого нарушения могут быть как физиологическими, так и психосоматическими.
Физиологические причины:
- гормональный сбой;
- менопауза;
- заболевания щитовидной железы;
- прием гормональных препаратов;
- употребление продуктов, которые вызывают процессы брожения в кишечнике;
- частая и усиленная интимная гигиена;
- спринцевание и использование свечей;
- снижение местного иммунитета;
- наличие инфекций.
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Психосоматические причины:
- снижение сексуального желания;
- апатия, депрессия, отсутствие желания жить;
- внутренняя обида на родственников;
- внутренний протест против мужчин;
- невозможность воплотить задуманное.
Разделение причин важно, ведь от того, что спровоцировало проблему, зависит и лечение.
— Так странно: гинеколог говорит об обидах и протестах? Очень часто назначение миллионов способов лечения не дает результата, а причина оказывается банально в голове. Да, так бывает, — продолжает гинеколог.
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Лечение сухости влагалища
Для начала, по словам специалиста, нужно правильно установить и решить проблему.
Затем важно наладить работу кишечника, правильно подмываться.
Также можно проводить специальные процедуры, среди которых плазмолифтинг, шлифовка.