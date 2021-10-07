Существует немало стереотипов относительно того, каким должен быть мужской половой орган. Есть мнение, что длинный пенис — это хорошо, мужчина с таким преимуществом получает больше удовольствия от секса, способен лучше удовлетворить женщину, это повод для гордости и хвастовства. Обратная же ситуация нередко приводит к насмешкам со стороны как мужчин, так и женщин.

Однако размер пениса никоим образом не отражается на качестве секса и способности удовлетворить партнера. Скорее наоборот, он может стать препятствием, говорит сексолог Анастасия Билозор.

— Размер пениса не обязательно должен быть 20-25 см, как об этом мечтают некоторые мужчины. Чем он больше, тем меньше чувствительность. Самая чувствительная часть — головка и пару сантиметров ниже нее, вся остальная часть менее чувствительна, — говорит Анастасия Билозор.

По ее словам, длинна мужского “достоинства” никак не влияет на способность мужчины удовлетворить женщину.

— Во влагалище женщины также — 3-4 см от входа самые чувствительные. Поэтому даже если у мужчины пенис длинной 10 см, этого будет достаточно. Специалисты говорят, что даже 3-5 см хватит. При этом диаметр намного важнее, чем длинна, — продолжает сексолог.

Как отмечает Анастасия Билозор, размер полового члена — это не более, чем стереотип: для мужчины это — повод похвастаться, для женщины — причина упрекнуть или обидеть, если возникла сложная ситуация, конфликт.

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При этом очень часто длинный пенис может стать не предметом гордости, а проблемой как для мужчины, так и для его любимой.

— У мужчин с длинным половым членом бывают проблемы с чувствительностью, эрекцией, секс приносит меньше удовольствия, — объясняет сексолог.

View this post on Instagram Публикация от Анастасия Билозор Психолог (@anastasiiabilozor)

Что касается женщины, то для нее секс с таким партнером может быть не настолько приятным, как хотелось бы, и приносить не удовольствие, а лишь болезненные ощущения, так как глубина влагалища тоже имеет ограничения. Среднестатистическая длина влагалища женщины составляет от 7 до 12 см.