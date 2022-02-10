Боль в половом члене после секса – уролог рассказал, нормально ли это

Некоторых мужчин может беспокоить боль в половом члене после секса. Это не является нормой и требует консультации с врачом.

Об этом во время онлайн-интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье рассказал уролог, урогенитальный хирург, член Ассоциации онкоурологов и неонатологов Украины Сейдали Халилов.

— Боль в половом органе после секса – ненормальное явление. Одно из первичных исследований, которое мы назначаем пациенту при возникновении болевого синдрома, — это УЗИ полового члена с медикаментозной пробой. Но выполнять пробу или нет, мы решаем на консультации при осмотре, — отмечает Сейдали Халилов.

По его словам, УЗИ полового члена может проводиться в состоянии эрекции и вне его.

Чтобы возникла эрекция, используется медикаментозная проба.

Однако нужна ли она вообще, решает специалист.

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Поэтому мужчине не стоит терпеть боль, но также и нет необходимости сразу бежать на УЗИ. Для начала нужен осмотр у врача-уролога.