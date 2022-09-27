Так в обществе повелось, что ходить к врачам – дело не мужское. А профилактические осмотры вообще придумали трусы. Но действительно беспокоиться о мужском здоровье надо, потому что потерять его просто. Особо следует быть внимательными к своему телу тем, кому за 40 лет.

Факты ICTV пообщались с урологом Романом Валецким и узнали пять основных причин навестить врача.

Возраст 40+

С возрастом уровень опасности для мужского здоровья растет. Американские специалисты посчитали – каждый час рак простаты убивает одного мужчину на планете. К тому же медики предупреждают, что болезнь значительно моложе.

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— После 40 лет следует ежегодно обращаться к урологу на медосмотр. Сегодня мужчине, чтобы уберечь себя от очень распространенной онкологии – рака простаты, достаточно только раз в год сдавать специальный анализ крови. Согласитесь – это очень просто. Это основной анализ, который пациент после 40 лет должен сдавать ежегодно у уролога, – говорит врач.

Ранее, когда этот анализ не был доступен, рак простаты обнаруживали на поздних стадиях, не операбельных. Идет прогресс и сейчас можно либо предупредить, либо обнаружить на ранних стадиях такое заболевание.

2. Примеси крови в моче

Это также причина немедленного обращения к врачу. Даже если выделения незначительны и без боли.

– То есть пациента ничего не беспокоит, а кровь в моче есть. Это является основным признаком и симптомом рака мочевого пузыря. В норме цвет мочи соломенно-желтый, но в течение суток он может меняться. Может быть прозрачная моча, утром – концентрированная. Об этом пациент должен знать и не пугаться, что цвет мочи может меняться, — говорит врач.

Но насторожиться надо, когда есть кровь в моче, когда она содержит много слизи, является мутной, или имеет резкий запах.

3. Бесплодный брак

Пара не может завести ребенка. Если в течение года попытки забеременеть заканчиваются фиаско, это прямой повод посетить уролога. В почти половине случаев причиной является именно мужское бесплодие.

– Причин этому может быть три. Когда сперма не производится в яичках. Вторая причина – когда сперма производится, но она плохого качества. Третья причина – когда сперма производится, но не доставляется в нужном количестве. Это может происходить по разным причинам. От банального воспаления простаты до серьезных генетических нарушений, – объясняет Роман Валецкий.

4. Боль в промежности и яичках

Причиной может быть воспаление почек и мочевого пузыря. Кстати, эти заболевания чаще поражают женщин. А вот нарушение мочеиспускания и выделение из уретры у мужчин могут свидетельствовать о воспалении и инфекционном процессе.

— Боль может быть острой или ноющей. Может также быть дискомфорт во время мочеиспускания. Эти симптомы являются признаком того, что нужно посетить уролога. Это может быть симптомами почечной болезни или колики, — отмечает уролог.

5. Нарушение половой функции и проблемы с эрекцией

– Это также причина обращения к урологу. Ослабление эрекции, быстрый половой акт. Сейчас из-за стресса и усталости — это очень распространенные жалобы среди пациентов. Среди причин могут быть гормональные сбои, сосудистые расстройства – предупреждает врач.

Врач рекомендует проходить осмотр уролога хотя бы раз в год, даже если у вас не симптомов. Так как выявить недомогание на начальном этапе — это и большие шансы на выздоровление и меньше денег на лечение. Главное помните – практически каждая ситуация сейчас решается современной медициной.