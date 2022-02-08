На базе 8 больницы Первого медицинского объединения Львова открыто отделение для пациентов, которые перенесли инсульт. За два месяца работы здесь приняли уже 103 пациента с острым нарушением кровообращения мозга.
Сейчас отделение полностью заполнено, здесь находятся 43 пациента. Средний возраст — 50-70 лет. Однако инсульт помолодел, и в экстренной госпитализации с этой патологией все чаще нуждаются молодые люди в возрасте 35-45 лет.
Поэтому крайне важно помнить, что со времени появления первых симптомов следует обратиться к врачам в течение 4 часов. Это терапевтическое окно, когда медицинская помощь при инсульте может быть максимально эффективной.
К сожалению, люди пренебрегают этим фактором и часто обращаются в больницу поздно, что значительно усложняет возможность перебороть инсульт без последствий.
Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, ежегодно инсульт поражает 140 тыс. украинцев. 30-40% из них умирают в течение первых 30 дней. 20-40% из выживших становятся зависимыми от посторонней помощи и лишь около 10% возвращаются к полноценной жизни.
Все напрямую зависит от того, как быстро человек обратится за помощью.
Итак, чтобы распознать инсульт, запомните его признаки:
- внезапное нарушение речи
- внезапная асимметрия лица
- внезапное головокружение
- внезапное ухудшение зрения
- внезапная слабость или онемение конечностей.
Попросите человека улыбнуться или поднять руки вверх. Если этого не сделает, вызывайте скорую.
На фото 74-летняя Людмила. Она среди тех, кто обратился в 1 ТМО Львова с опозданием — через сутки после возникновения симптомов. Сейчас, на 10 день в больнице, она впервые встала с постели. В ее случае медикаментозное лечение помогает, однако своевременное обращение значительно повысило бы ее шансы побороть инсульт с минимальными последствиями.
Источник: 1 ТМО Львова