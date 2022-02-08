На базе 8 больницы Первого медицинского объединения Львова открыто отделение для пациентов, которые перенесли инсульт. За два месяца работы здесь приняли уже 103 пациента с острым нарушением кровообращения мозга.

Сейчас отделение полностью заполнено, здесь находятся 43 пациента. Средний возраст — 50-70 лет. Однако инсульт помолодел, и в экстренной госпитализации с этой патологией все чаще нуждаются молодые люди в возрасте 35-45 лет.

Поэтому крайне важно помнить, что со времени появления первых симптомов следует обратиться к врачам в течение 4 часов. Это терапевтическое окно, когда медицинская помощь при инсульте может быть максимально эффективной.

К сожалению, люди пренебрегают этим фактором и часто обращаются в больницу поздно, что значительно усложняет возможность перебороть инсульт без последствий.

Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, ежегодно инсульт поражает 140 тыс. украинцев. 30-40% из них умирают в течение первых 30 дней. 20-40% из выживших становятся зависимыми от посторонней помощи и лишь около 10% возвращаются к полноценной жизни.

Все напрямую зависит от того, как быстро человек обратится за помощью.

Итак, чтобы распознать инсульт, запомните его признаки:

внезапное нарушение речи

внезапная асимметрия лица

внезапное головокружение

внезапное ухудшение зрения

внезапная слабость или онемение конечностей.

Попросите человека улыбнуться или поднять руки вверх. Если этого не сделает, вызывайте скорую.

На фото 74-летняя Людмила. Она среди тех, кто обратился в 1 ТМО Львова с опозданием — через сутки после возникновения симптомов. Сейчас, на 10 день в больнице, она впервые встала с постели. В ее случае медикаментозное лечение помогает, однако своевременное обращение значительно повысило бы ее шансы побороть инсульт с минимальными последствиями.

Источник: 1 ТМО Львова