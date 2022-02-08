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Чтобы не было необратимо поздно: первые признаки инсульта

8 февраля 2022, 17:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
инсульт
Источник: Depositphotos

На базе 8 больницы Первого медицинского объединения Львова открыто отделение для пациентов, которые перенесли инсульт. За два месяца работы здесь приняли уже 103 пациента с острым нарушением кровообращения мозга.

Сейчас отделение полностью заполнено, здесь находятся 43 пациента. Средний возраст — 50-70 лет. Однако инсульт помолодел, и в экстренной госпитализации с этой патологией все чаще нуждаются молодые люди в возрасте 35-45 лет.

Поэтому крайне важно помнить, что со времени появления первых симптомов следует обратиться к врачам в течение 4 часов. Это терапевтическое окно, когда медицинская помощь при инсульте может быть максимально эффективной.

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К сожалению, люди пренебрегают этим фактором и часто обращаются в больницу поздно, что значительно усложняет возможность перебороть инсульт без последствий.

Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, ежегодно инсульт поражает 140 тыс. украинцев. 30-40% из них умирают в течение первых 30 дней. 20-40% из выживших становятся зависимыми от посторонней помощи и лишь около 10% возвращаются к полноценной жизни.

Все напрямую зависит от того, как быстро человек обратится за помощью.

Итак, чтобы распознать инсульт, запомните его признаки:

  • внезапное нарушение речи
  • внезапная асимметрия лица
  • внезапное головокружение
  • внезапное ухудшение зрения
  • внезапная слабость или онемение конечностей.

Попросите человека улыбнуться или поднять руки вверх. Если этого не сделает, вызывайте скорую.

На фото 74-летняя Людмила. Она среди тех, кто обратился в 1 ТМО Львова с опозданием — через сутки после возникновения симптомов. Сейчас, на 10 день в больнице, она впервые встала с постели. В ее случае медикаментозное лечение помогает, однако своевременное обращение значительно повысило бы ее шансы побороть инсульт с минимальными последствиями.

Источник: 1 ТМО Львова

Теги
Інсульт , Медики , медична допомога , поради лікаря , швидка допомога
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