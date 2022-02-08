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Миокардит, инсульт и даже смерть: риски для сердца сохраняются год после перенесенного Covid-19

8 февраля 2022, 12:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета провели углубленный анализ федеральных данных о состоянии здоровья сердца людей, которые перенесли Covid-19.

Выяснилось, что эти пациенты подвергаются повышенному риску развития сердечно-сосудистых осложнений в период от первого месяца до года после заражения.

К сердечно-сосудистым осложнениям относятся:

  • нарушения сердечного ритма
  • воспаление сердца
  • образование тромбов
  • инсульт
  • ишемическая болезнь сердца
  • сердечный приступ
  • сердечная недостаточность
  • смерть.

Согласно исследованию, такие проблемы возникают даже у ранее здоровых людей и у тех, кто перенес легкую инфекцию Covid-19.

— То, что мы наблюдаем, нехорошо. Covid-19 может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям и смерти. Сердце не регенерируется и нелегко восстанавливается после повреждения. Это заболевания, которые поражают людей на протяжении всей жизни, — отметил доцент медицины Вашингтонского университета Зияд Аль-Али.

Исследователи проанализировали обезличенные медицинские записи в базе данных, поддерживаемой Министерством по делам ветеранов США, крупнейшей в стране интегрированной системой оказания медицинской помощи.

Ученые создали контролируемый набор данных, который включал информацию о здоровье более 150 тыс. человек, у которых был положительный результат на Covid-19 с марта 2020 года по январь 2021 года.

Очень немногие из участников исследования были вакцинированы до того, как у них развился Covid-19, поскольку на то время вакцины еще не были широко доступны.

В исследование не включены данные, касающиеся вариантов вируса Дельта и Омикрон, которые начали быстро распространяться во второй половине 2021 года.

По сравнению с людьми из контрольных групп без каких-либо инфекций, люди, заразившиеся Covid-19, на 72% чаще страдали ишемической болезнью сердца, на 63% чаще имели сердечный приступ и на 52% чаще перенесли инсульт.

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В целом у инфицированных вирусом на 55% больше шансов, чем у тех, у кого нет Covid-19, страдать от серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, включая сердечный приступ, инсульт и смерть.

Результаты подчеркивают серьезные долгосрочные сердечно-сосудистые последствия Covid-19 и подчеркивают важность вакцинации как способа предотвращения повреждения сердца, уверены ученые.

Источник
MedicalXpress
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , Серце , хвороби
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