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Не игнорируйте эти симптомы: проблемы с сердцем у женщин проявляются очень необычно

7 февраля 2022, 19:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сердечный приступ
Источник: Depositphotos

По свидетельству американских ученых-медиков, о проблемах с сердцем у женщин могут свидетельствовать малозаметные симптомы, которые многие игнорируют. А между тем, все очень серьезно.

— Симптомы сердечного приступа у женщин более разнообразны. И это не всегда классический пример того, будто что-то сжимает левую сторону груди, — говорит кардиолог и директор Женской кардиологической клиники Рекха Манкад.

Она объяснила, почему сердечные приступы у женщин могут ощущаться иначе, чем у мужчин.

По словам медика, боль в груди по-прежнему является частью профиля симптомов, но не самых серьезных.

О сердечном приступе женщине могут сигнализировать:

  • одышка;
  • тошнота;
  • сильное чувство усталости;
  • беспричинное беспокойство, тревожность.

Это может быть не только боль, которая отдает в спину и локализуется исключительно между лопатками. Она может быть в шее или в челюсти.

Суть в том, что у женщин больше различий в симптомах сердечного приступа. Но они не спешат показаться врачу.

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Женщины быстрее реагируют, когда с их мужьями возникают проблемы. Но когда дело касается их самих, они ставят свое здоровье как бы в конец списка необходимых дел, говорит Манкад.

Она призывает женщин ставить себя на первое место, когда дело доходит до проблем с сердцем. И никогда не игнорировать свои симптомы.

Источник
MedicalXpress
Теги
Женщина и мужчина , Наукові дослідження , науковці , Серце , хвороби
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