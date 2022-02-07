По свидетельству американских ученых-медиков, о проблемах с сердцем у женщин могут свидетельствовать малозаметные симптомы, которые многие игнорируют. А между тем, все очень серьезно.

— Симптомы сердечного приступа у женщин более разнообразны. И это не всегда классический пример того, будто что-то сжимает левую сторону груди, — говорит кардиолог и директор Женской кардиологической клиники Рекха Манкад.

Она объяснила, почему сердечные приступы у женщин могут ощущаться иначе, чем у мужчин.

По словам медика, боль в груди по-прежнему является частью профиля симптомов, но не самых серьезных.

О сердечном приступе женщине могут сигнализировать:

одышка;

тошнота;

сильное чувство усталости;

беспричинное беспокойство, тревожность.

Это может быть не только боль, которая отдает в спину и локализуется исключительно между лопатками. Она может быть в шее или в челюсти.

Суть в том, что у женщин больше различий в симптомах сердечного приступа. Но они не спешат показаться врачу.

Женщины быстрее реагируют, когда с их мужьями возникают проблемы. Но когда дело касается их самих, они ставят свое здоровье как бы в конец списка необходимых дел, говорит Манкад.

Она призывает женщин ставить себя на первое место, когда дело доходит до проблем с сердцем. И никогда не игнорировать свои симптомы.