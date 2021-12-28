Американская кардиологическая ассоциация (AHA) предупреждает, что уборка снега может вызвать сердечный приступ или внезапную остановку сердца у людей с сердечными заболеваниями и даже у тех, кто не подозревает о сердечных заболеваниях.
— Уборка снега — очень трудоемкое занятие, которое усугубляется воздействием низких температур, которые повышают кровяное давление и одновременно сужают коронарные артерии. Это идеальный шторм для острых сердечных приступов, — утверждает профессор Оклендского университета в США Барри Франклин.
Он является ведущим автором научного заявления AHA о сердечном риске, связанном с физическими упражнениями.
Так, по его словам, уборка снега по нагрузке на сердечно-сосудистую систему соразмерна с результатами максимального тестирования на беговой дорожке у мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни.
Другие исследователи обнаружили, что всего после двух минут уборки снега частота сердечных сокращений превышает верхний предел, как при тестировании на интенсивную аэробную нагрузку.
Уборка снега включена в обновленное научное заявление AHA от 2020 года об острых сердечных приступах, связанных с физическими упражнениями. А все потому, что, согласно статистике, сотни людей в Соединенных Штатах ежегодно умирают во время или сразу после уборки снега.
Влияние уборки снега особенно важно для людей, которые:
- уже имеют сердечно-сосудистые риски
- ведут малоподвижный образ жизни
- страдают ожирением
- курят
- страдают сахарным диабетом
- имеют высокий уровень холестерина
- имеют высокое кровяное давление или высокого кровяного давление
Ученые советуют лучше толкать снег лопатой, чем поднимать и бросать его.
Если вы испытываете боль или давление в груди, головокружение, учащенное сердцебиение или нерегулярный сердечный ритм, немедленно прекратите уборку снега. Вызовите медиков, если симптомы долго не исчезают.