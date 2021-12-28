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Даже, если нет проблем с сердцем: уборка снега может обернуться смертельным исходом

28 декабря 2021, 17:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
уборка снега
Источник: Depositphotos

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) предупреждает, что уборка снега может вызвать сердечный приступ или внезапную остановку сердца у людей с сердечными заболеваниями и даже у тех, кто не подозревает о сердечных заболеваниях.

— Уборка снега — очень трудоемкое занятие, которое усугубляется воздействием низких температур, которые повышают кровяное давление и одновременно сужают коронарные артерии. Это идеальный шторм для острых сердечных приступов, — утверждает профессор Оклендского университета в США Барри Франклин.

Он является ведущим автором научного заявления AHA о сердечном риске, связанном с физическими упражнениями.

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Так, по его словам, уборка снега по нагрузке на сердечно-сосудистую систему соразмерна с результатами максимального тестирования на беговой дорожке у мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни.

Другие исследователи обнаружили, что всего после двух минут уборки снега частота сердечных сокращений превышает верхний предел, как при тестировании на интенсивную аэробную нагрузку.

Уборка снега включена в обновленное научное заявление AHA от 2020 года об острых сердечных приступах, связанных с физическими упражнениями. А все потому, что, согласно статистике, сотни людей в Соединенных Штатах ежегодно умирают во время или сразу после уборки снега.

Влияние уборки снега особенно важно для людей, которые:

  • уже имеют сердечно-сосудистые риски
  • ведут малоподвижный образ жизни
  • страдают ожирением
  • курят
  • страдают сахарным диабетом
  • имеют высокий уровень холестерина
  • имеют высокое кровяное давление или высокого кровяного давление

Ученые советуют лучше толкать снег лопатой, чем поднимать и бросать его.

Если вы испытываете боль или давление в груди, головокружение, учащенное сердцебиение или нерегулярный сердечный ритм, немедленно прекратите уборку снега. Вызовите медиков, если симптомы долго не исчезают.

Источник
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження , науковці , Уборка снега , Серце , снігопад
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