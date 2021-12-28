Американская кардиологическая ассоциация (AHA) предупреждает, что уборка снега может вызвать сердечный приступ или внезапную остановку сердца у людей с сердечными заболеваниями и даже у тех, кто не подозревает о сердечных заболеваниях.

— Уборка снега — очень трудоемкое занятие, которое усугубляется воздействием низких температур, которые повышают кровяное давление и одновременно сужают коронарные артерии. Это идеальный шторм для острых сердечных приступов, — утверждает профессор Оклендского университета в США Барри Франклин.

Он является ведущим автором научного заявления AHA о сердечном риске, связанном с физическими упражнениями.

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Так, по его словам, уборка снега по нагрузке на сердечно-сосудистую систему соразмерна с результатами максимального тестирования на беговой дорожке у мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни.

Другие исследователи обнаружили, что всего после двух минут уборки снега частота сердечных сокращений превышает верхний предел, как при тестировании на интенсивную аэробную нагрузку.

Уборка снега включена в обновленное научное заявление AHA от 2020 года об острых сердечных приступах, связанных с физическими упражнениями. А все потому, что, согласно статистике, сотни людей в Соединенных Штатах ежегодно умирают во время или сразу после уборки снега.

Влияние уборки снега особенно важно для людей, которые:

уже имеют сердечно-сосудистые риски

ведут малоподвижный образ жизни

страдают ожирением

курят

страдают сахарным диабетом

имеют высокий уровень холестерина

имеют высокое кровяное давление или высокого кровяного давление

Ученые советуют лучше толкать снег лопатой, чем поднимать и бросать его.

Если вы испытываете боль или давление в груди, головокружение, учащенное сердцебиение или нерегулярный сердечный ритм, немедленно прекратите уборку снега. Вызовите медиков, если симптомы долго не исчезают.