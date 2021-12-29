Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Консультация

Какие таблетки пить при сильном сердцебиении

29 декабря 2021, 15:29
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
тахікардія, серцебиття

Тахикардия (ускоренное сердцебиение) — состояние, когда пульс у человека, частота сердечных сокращений, превышает показатель 90 ударов в минуту.

Сердцебиение часто может ускоряться при физической нагрузке или волнении, однако иногда это свидетельствует о проблемах со здоровьем. Врач-кардиолог Елена Прокопович рассказала Фактам ICTV, что такое тахикардия и какие таблетки следует пить во время ускоренного сердцебиения.

— Нормальный пульс — в среднем 60-80 ударов в минуту в спокойном состоянии, ускоренный — свыше 90-100. Однако этот показатель индивидуален. В частности, у спортсменов пульс обычно ниже, чем 60 ударов в минуту, и это физиологически. Для активных людей, так называемых холериков, такая частота будет некомфортной, а цифры 80-90 ударов в минуту — в самый раз, — говорит Елена Прокопович.

Причины тахикардии

Ускоренное сердцебиение может быть нормальным состоянием человека, компенсаторной реакцией, связанной с его деятельностью или состоянием организма, в частности:

  • занятие спортом;
  • быстрая ходьба или бег;
  • интенсивный труд;
  • беременность;
  • стресс, испуг, волнение;
  • сильные положительные эмоции;
  • резкое пробуждение или изменение положения тела;
  • пребывание в душном помещении;
  • при повышенной температуре окружающей среды;
  • после употребления крепкого кофе и других энергетических и алкогольных напитков.

— Для физиологического (нормального) сердцебиения характерно постепенное нарастание частоты сердечных сокращений и постепенное замедление при отсутствии причинного фактора, — добавляет врач-кардиолог.

Однако при сохранении тахикардии в течение длительного времени сердце истощается и дает о себе знать. У человека могут возникать неприятные ощущения в области сердца, неравномерный сердечный ритм, чувство нехватки воздуха или одышка, “мушки” перед глазами, иногда головокружение.

Когда ускоренный сердечный ритм опасен?

Так называемое патологическое сердцебиение возникает в ситуациях, свидетельствующих об определенных проблемах со здоровьем, в частности:

  • повышенной температуре тела;
  • сердечной недостаточности;
  • патологии щитовидной железы;
  • гипертонической болезни;
  • анемии;
  • пороках сердца;
  • инфаркте миокарда;
  • повышенном или пониженном давлении;
  • заболевании нервной системы;
  • воспалении сердечной мышцы (миокардитах);
  • тромбозах сосудов (инфаркте миокарда или тромбоэмболии легочной артерии);
  • острых инфекционных заболеваниях (в том числе, коронавирусной болезни);
  • разных видах аритмий.

Елена Прокопович рассказала, как отличить нормальное ускорение сердцебиения и патологическую тахикардию.

Читайте также:
девушка, сердцеЗдоровое сердце. Что делать, чтобы избежать проблем с жизненно важным органом

Следует беспокоиться в случаях, если:

  • тахикардия имеет внезапное начало на фоне привычной физнагрузки или без видимой причины;
  • сердце начинает биться сразу с бешеной частотой — 150-200 ударов в минуту;
  • сопровождается головокружением или потерей сознания.

Это может быть признаком жизненно угрожающих аритмий, объясняет она.

Также врач назвала факторы риска развития тахикардии:

  • пожилой возраст;
  • ишемическая или гипертоническая болезни сердца, сахарный диабет;
  • малоподвижный образ жизни;
  • избыточный вес;
  • отсутствие физической активности и нетренированность, в том числе и у молодых людей;
  • невротический склад характера;
  • нарушение функции щитовидной железы.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от КАРДІОЛОГ ТЕРНОПІЛЬ (@cardiolog_prokopovych)

Какие таблетки пить во время сильного сердцебиения?

Если произошел внезапный приступ сердцебиения, который с человеком раньше не случался, нужно обратиться к врачу или же вызвать скорую помощь, если есть угрожающие симптомы (боль в груди, потеря сознания, резкое повышение или снижение давления), чтобы зафиксировать его и предупредить возможные осложнения, говорит Елена Прокопович.

— Сначала следует обратиться к специалисту общей практики, который проведет определенные обследования, выяснит причину и/или направит к кардиологу. Последний при необходимости проведет дополнительные обследования и назначит лечение, — добавляет эксперт.

Самостоятельно пить таблетки во время ускоренного сердцебиения не стоит, ведь человек не знает, с чем это связано.

— В этом случае препаратами нужно устранить причину, а без обследований и анализов это невозможно, — комментирует Елена Прокопович.

Кроме того, по словам врача, таблетки от сердцебиения — это обычно препараты, замедляющие частоту сердечных сокращений, а также одновременно могут снижать давление, таким образом человек может себе навредить.

В случае тахикардии, если нет угрожающих симптомов, можно попробовать так называемые вагусные пробы (методика рефлекторного воздействия на блуждающий нерв из нервных окончаний других органов), с помощью которых сердцебиение может замедляться. Это, в частности, задержка дыхания с одновременным натуживанием, выдыхание воздуха в пустой шприц 20 мл.

Также можно выпить чай из успокаивающих трав (пустырник, мята, мелисса).

Не навредит употребление добавок с микроэлементами, например, калием и магнием.

— Что касается таблеток от сердцебиения, то они употребляются только по назначению врача, и в каждом индивидуальном случае это разные препараты, — объясняет врач.

Если игнорировать проблемы с сердцем или заниматься самолечением, это может привести к необратимым изменениям, у человека может развиться сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт.

Читайте также:
інсультДействуй быстро: главные предвестники инсульта и как его предотвратить

Профилактика тахикардии

Чтобы избежать проблем с сердцем, нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, высыпаться, избегать стрессов, вовремя обращаться к врачу в случае ухудшения самочувствия и выполнять его назначение.

Теги
Советы , поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка