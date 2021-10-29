Ежегодно Всемирный день борьбы с инсультом отмечают 29 октября. Цель этого дня — привлечь внимание населения к проблемам, связанным с сосудисто-мозговыми заболеваниями.
По статистике Минздрава, в Украине цереброваскулярные заболевания занимают второе место среди причин смертности (около 14% всех умерших). Ежегодно происходит 100-111 тыс. инсультов (более трети из них — у людей трудоспособного возраста).
Врач-кардиолог Кира Писаревская рассказала Фактам ICTV о предвестниках инсульта, причинах его возникновения и как можно его предотвратить.
Что такое инсульт
По словам врача, всем клеткам нашего организма для жизни и полноценного функционирования требуется постоянное поступление кислорода и питательных веществ. Именно по сосудам с током крови к каждому органу и каждой клетке тела поступает животворная энергия.
Если внезапно кровоток в сосуде прекращается, часть органа остается без кислорода и клетки быстро умирают. Когда это происходит в ткани головного мозга, то начинается процесс, который называется острое нарушение мозгового кровообращения (в народе — инсульт).
Этот процесс приводит к повреждению функции мозга, развитию непоправимых изменений и, в большинстве случаев, инвалидности пациента.
Инсульт и инфаркт — это уже не болезнь людей старшего возраста. Это реальная угроза для жизни и здоровья трудоспособного молодого населения. Из-за неправильного образа жизни, ожирения, вредных привычек, которые мы встречаем даже у школьников, заболевания сердечно-сосудистой системы развиваются уже в молодом возрасте.
Предвестники инсульта
В случае развития инсульта жизнь и здоровье человека зависят от скорости оказания необходимой медицинской помощи. Поэтому каждый человек должен знать основные проявления инсульта. Для лучшего запоминания созданы специальные шкалы и алгоритмы.
Существует специальная шкала BE FAST (в переводе с английского — действуй быстро). Она состоит из таких тестов:
- Balance — равновесие — проверьте, нет ли у человека нарушения координации движений, головокружения.
- Eyes — глаза — хорошо ли он видит? Нет ли внезапного нарушения зрения и выпадения полей зрения?
- Face – лицо – нет ли асимметрии лица? Для обнаружения попросите человека улыбнуться.
- Arms — руки — может ли поднять руку/ногу? Нет ли слабости в одной руке?
- Speech — речь — может ли человек четко произносить слова и формулировать предложения?
- Time — время – если эти симптомы есть, необходимо срочно вызвать скорую помощь.
Причины возникновения инсульта
Кардиолог объяснила, что существует два типа инсульта. Они отличатся причинами возникновения и методами лечения.
Ишемический инсульт развивается из-за образования внутри сосуда препятствия кровотоку (тромбоз и эмболия). Геморрагический инсульт — следствие разрыва сосуда и кровоизлияния в мозг.
Причины, которые могут привести к повреждению сосудов мозга:
- повышенное артериальное давление (при постоянной гипертонии стенки сосудов теряют свою эластичность и повышается риск их разрыва);
- заболевания сердца (могут спровоцировать формирование тромба и закупорки сосудов);
- повышенный холестерин (закупоривает сосуды);
- сахарный диабет (возможен разрыв сосудов из-за изменения их структуры при диабете);
- аневризмы сосудов головного мозга (есть риск разрыва, который приводит к инсульту);
- нарушение свертываемости крови (риск закупорки сосудов);
- ожирение (повышение уровня холестерина в крови);
- курение и употребление спиртных напитков (повреждаются сосуды и повышается артериальное давление).
Диагностика и лечение инсульта
Кардиолог подчеркнула, что в случае возникновения признаков инсульта необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Для подтверждения развития инсульта и определения его типа (геморрагический или ишемический) нужно провести компьютерную томографию головного мозга или магнитно-резонансную томографию. В большинстве случаев врачи начинают именно с бесконтрастной компьютерной томографии.
Писаревская пояснила, что лечение инсульта зависит от его типа. Во время ишемического инсульта главные действия врачей направлены на восстановление кровотока в закрытом сосуде — как можно скорее необходимо назначить лечение для растворения тромба или эмбола, который закрыл сосуд (тромболизис, антитромбоцитарная терапия).
В то же время когда есть геморрагический инсульт, специалисты проводят ряд мер, направленных на ограничение распространения кровоизлияния, стабилизацию внутричерепного давления и нормализацию авторегуляторных функций головного мозга. Также они пытаются предотвратить возникновение осложнений.
При необходимости в обоих случаях может проводиться оперативное вмешательство.
Профилактика
— Инсульт – это, как правило, уже следствие вовремя не диагностированного заболевания, — пояснила кардиолог.
Поэтому все усилия пациентов и врачей должны быть направлены на коррекцию существующих факторов риска: высокий уровень холестерина, табакокурение, гиподинамия, ожирение. Также следует лечить гипертоническую болезнь, аритмии сердца и сахарный диабет.