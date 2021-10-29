Ежегодно Всемирный день борьбы с инсультом отмечают 29 октября. Цель этого дня — привлечь внимание населения к проблемам, связанным с сосудисто-мозговыми заболеваниями.

По статистике Минздрава, в Украине цереброваскулярные заболевания занимают второе место среди причин смертности (около 14% всех умерших). Ежегодно происходит 100-111 тыс. инсультов (более трети из них — у людей трудоспособного возраста).

Врач-кардиолог Кира Писаревская рассказала Фактам ICTV о предвестниках инсульта, причинах его возникновения и как можно его предотвратить.

Что такое инсульт

По словам врача, всем клеткам нашего организма для жизни и полноценного функционирования требуется постоянное поступление кислорода и питательных веществ. Именно по сосудам с током крови к каждому органу и каждой клетке тела поступает животворная энергия.

Если внезапно кровоток в сосуде прекращается, часть органа остается без кислорода и клетки быстро умирают. Когда это происходит в ткани головного мозга, то начинается процесс, который называется острое нарушение мозгового кровообращения (в народе — инсульт).

Этот процесс приводит к повреждению функции мозга, развитию непоправимых изменений и, в большинстве случаев, инвалидности пациента.

Инсульт и инфаркт — это уже не болезнь людей старшего возраста. Это реальная угроза для жизни и здоровья трудоспособного молодого населения. Из-за неправильного образа жизни, ожирения, вредных привычек, которые мы встречаем даже у школьников, заболевания сердечно-сосудистой системы развиваются уже в молодом возрасте.

Предвестники инсульта

В случае развития инсульта жизнь и здоровье человека зависят от скорости оказания необходимой медицинской помощи. Поэтому каждый человек должен знать основные проявления инсульта. Для лучшего запоминания созданы специальные шкалы и алгоритмы.

Существует специальная шкала BE FAST (в переводе с английского — действуй быстро). Она состоит из таких тестов:

Balance — равновесие — проверьте, нет ли у человека нарушения координации движений, головокружения.

— проверьте, нет ли у человека нарушения координации движений, головокружения. Eyes — глаза — хорошо ли он видит? Нет ли внезапного нарушения зрения и выпадения полей зрения?

— хорошо ли он видит? Нет ли внезапного нарушения зрения и выпадения полей зрения? Face – лицо – нет ли асимметрии лица? Для обнаружения попросите человека улыбнуться.

– нет ли асимметрии лица? Для обнаружения попросите человека улыбнуться. Arms — руки — может ли поднять руку/ногу? Нет ли слабости в одной руке?

— может ли поднять руку/ногу? Нет ли слабости в одной руке? Speech — речь — может ли человек четко произносить слова и формулировать предложения?

— может ли человек четко произносить слова и формулировать предложения? Time — время – если эти симптомы есть, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Причины возникновения инсульта

Кардиолог объяснила, что существует два типа инсульта. Они отличатся причинами возникновения и методами лечения.

Ишемический инсульт развивается из-за образования внутри сосуда препятствия кровотоку (тромбоз и эмболия). Геморрагический инсульт — следствие разрыва сосуда и кровоизлияния в мозг.

Причины, которые могут привести к повреждению сосудов мозга:

повышенное артериальное давление (при постоянной гипертонии стенки сосудов теряют свою эластичность и повышается риск их разрыва);

заболевания сердца (могут спровоцировать формирование тромба и закупорки сосудов);

повышенный холестерин (закупоривает сосуды);

сахарный диабет (возможен разрыв сосудов из-за изменения их структуры при диабете);

аневризмы сосудов головного мозга (есть риск разрыва, который приводит к инсульту);

нарушение свертываемости крови (риск закупорки сосудов);

ожирение (повышение уровня холестерина в крови);

курение и употребление спиртных напитков (повреждаются сосуды и повышается артериальное давление).

Диагностика и лечение инсульта

Кардиолог подчеркнула, что в случае возникновения признаков инсульта необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Для подтверждения развития инсульта и определения его типа (геморрагический или ишемический) нужно провести компьютерную томографию головного мозга или магнитно-резонансную томографию. В большинстве случаев врачи начинают именно с бесконтрастной компьютерной томографии.

Писаревская пояснила, что лечение инсульта зависит от его типа. Во время ишемического инсульта главные действия врачей направлены на восстановление кровотока в закрытом сосуде — как можно скорее необходимо назначить лечение для растворения тромба или эмбола, который закрыл сосуд (тромболизис, антитромбоцитарная терапия).

В то же время когда есть геморрагический инсульт, специалисты проводят ряд мер, направленных на ограничение распространения кровоизлияния, стабилизацию внутричерепного давления и нормализацию авторегуляторных функций головного мозга. Также они пытаются предотвратить возникновение осложнений.

При необходимости в обоих случаях может проводиться оперативное вмешательство.

Профилактика

— Инсульт – это, как правило, уже следствие вовремя не диагностированного заболевания, — пояснила кардиолог.

Поэтому все усилия пациентов и врачей должны быть направлены на коррекцию существующих факторов риска: высокий уровень холестерина, табакокурение, гиподинамия, ожирение. Также следует лечить гипертоническую болезнь, аритмии сердца и сахарный диабет.