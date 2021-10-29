Щорічно Всесвітній день боротьби з інсультом відзначають 29 жовтня. Мета цього дня – привернути увагу населення до проблем, пов’язаних із судинно-мозковими захворюваннями.

За статикою МОЗ, в Україні цереброваскулярні захворювання займають друге місце серед причин смертності (близько 14% усіх померлих). Щороку стається 100-111 тис. інсультів (понад третина з них – у людей працездатного віку).

Лікарка-кардіолог Кіра Писаревська розповіла Фактам ICTV про передвісники інсульту, причини його виникнення та як можна йому запобігти.

Що таке інсульт

За словами лікаря, усім клітинам нашого організму для життя та повноцінного функціонування потрібно постійне надходження кисню та поживних речовин. Саме судинами із током крові до кожного органу та кожної клітини тіла надходить життєдайна енергія.

Якщо раптово кровотік у судині зупиняється, частина органу залишається без кисню і клітини швидко помирають. Якщо це відбувається у тканині головного мозку, то починається процес, який називається гостре порушення мозкового кровообігу (в народі – інсульт).

Цей процес призводить до пошкодження функції мозку, розвитку непоправних змін та, у більшості випадків, інвалідності пацієнта.

Інсульт та інфаркт – це вже не хвороба людей старшого віку. Це реальна загроза для життя та здоров’я працездатного молодого населення. Через неправильний спосіб життя, ожиріння, шкідливі звички, які ми зустрічаємо навіть у школярів, захворювання серцево-судинної системи розвиваються вже у молодому віці.

Передвісники інсульту

У разі розвитку інсульту життя та здоров’я людини залежить від швидкості надання необхідної медичної допомоги. Тому кожна людина має знати основні прояви інсульту. Для кращого запам’ятовування створені спеціальні шкали та алгоритми.

Існує спеціальна шкала BE FAST (у перекладі з англійської – дій швидко). Вона складається з таких тестів:

Balance – рівновага – перевірте, чи немає у людини порушення координації рухів, запаморочення.

– перевірте, чи немає у людини порушення координації рухів, запаморочення. Eyes – очі – чи добре бачить? Чи немає раптового порушення зору та випадіння полів зору?

– чи добре бачить? Чи немає раптового порушення зору та випадіння полів зору? Face – обличчя – чи немає асиметрії обличчя? Для виявлення попросіть людину посміхнутися.

– чи немає асиметрії обличчя? Для виявлення попросіть людину посміхнутися. Arms – руки – чи може підняти руку/ногу? Чи є слабкість в одній руці?

– чи може підняти руку/ногу? Чи є слабкість в одній руці? Speech – мовлення – чи може людина чітко вимовляти слова та формулювати речення?

– чи може людина чітко вимовляти слова та формулювати речення? Time – час – якщо ці симптоми є, необхідно терміново викликати швидку допомогу.

Причини виникнення інсульту

Кардіолог пояснила, що існують два типи інсульту. Вони відрізняться причинами виникнення та методами лікування.

Ішемічний інсульт розвивається через утворення всередині судини перешкоди кровотоку (тромбоз та емболія). Геморагічний інсульт – наслідок розриву судини та крововиливу в мозок.

Причини, що можуть призвести до пошкодження судин мозку:

підвищений артеріальний тиск (за постійної гіпертонії стінки судин втрачають свою еластичність, і підвищується ризик їхнього розриву);

захворювання серця (можуть спровокувати формування тромбу та закупорювання судин);

підвищений холестерин (закупорює судини);

цукровий діабет (можливий розрив судин через зміну їхньої структури при діабеті);

аневризми судин головного мозку (є ризик розриву, який призводить до інсульту);

порушення згортання крові (ризик закупорки судин);

ожиріння (підвищення рівня холестерину в крові);

куріння і вживання спиртних напоїв (ушкоджуються судини та підвищується артеріальний тиск).

Діагностика та лікування інсульту

Кардіолог наголосила, що у разі виникнення ознак інсульту необхідно терміново звернутися по медичну допомогу.

Для підтвердження розвитку інсульту та визначення його типу (геморагічний чи ішемічний) потрібно провести комп’ютерну томографію головного мозку або магнітно-резонансну томографію. У більшості випадків лікарі починають саме з безконтрастної комп’ютерної томографії.

Писаревська пояснила, що лікування інсульту залежить від його типу. Під час ішемічного інсульту головні дії лікарів направлені на відновлення кровотоку у закритій судині – якомога швидше необхідно призначити лікування для розчинення тромбу чи емболу, який закрив судину (тромболізис, антитромбоцитарна терапія).

Водночас коли є геморагічний інсульт, спеціалісти проводять низку заходів, спрямованих на обмеження поширення крововиливу, стабілізацію внутрішньочерепного тиску та нормалізацію авторегуляторних функцій головного мозку. Також вони намагаються запобігти виникненню ускладнень.

За необхідності в обох випадках може проводитися оперативне втручання.

Профілактика

– Інсульт – це, як правило, вже наслідок вчасно не діагностованого захворювання, – зауважила кардіолог.

Тому всі зусилля пацієнтів та лікарів повинні бути направлені на корекцію наявних факторів ризику: високий рівень холестерину, тютюнопаління, гіподинамія, ожиріння. Також слід лікувати гіпертонічну хворобу, аритмії серця та цукровий діабет.