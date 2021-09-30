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Здоровое сердце. Что делать, чтобы избежать проблем с жизненно важным органом

30 сентября 2021, 11:41 Людмила Грубнік
девушка, сердце
Источник: Pixabay

Сердце — жизненно важный орган, без которого организм просто не будет жить. Поэтому о нем стоит особенно тщательно заботиться.

63% смертей в мире провоцируют именно сердечно-сосудистые заболевания, приводит статистику Минздрава Украины.

В то же время большинство заболеваний можно предупредить.

Ведомство перечислило рекомендации, которые помогут сердцу быть здоровым.

Что делать:

  • Питаться правильно

50% рациона — овощи (все, кроме картофеля) и фрукты, 25% — белковая пища (нежирные сорта мяса, рыба, бобовые, яйца, сыр), 25% — цельнозерновые продукты (каши, хлеб). Следует избегать жирных сортов мяса и чрезмерного потребления соли, не переедать.

  • Быть активным

Движение — это жизнь, поэтому стоит оставаться физически активным — ходить, бегать, посещать спортзал. Можно заниматься плаванием, танцами или участвовать в командных играх.

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  • Отказаться от вредных привычек

Алкоголь и курение приводят к развитию болезней сердца. Вместе с тем нет безопасной дозы.

  • Поддерживать здоровый вес

Ожирение является причиной ряда болезней, в том числе и проблем с сердцем. Избыточный вес может спровоцировать развитие атеросклероза, гипертонии, сердечный приступ и инсульт.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ України , Советы , Серце
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