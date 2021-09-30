Сердце — жизненно важный орган, без которого организм просто не будет жить. Поэтому о нем стоит особенно тщательно заботиться.

63% смертей в мире провоцируют именно сердечно-сосудистые заболевания, приводит статистику Минздрава Украины.

В то же время большинство заболеваний можно предупредить.

Ведомство перечислило рекомендации, которые помогут сердцу быть здоровым.

Что делать:

Питаться правильно

50% рациона — овощи (все, кроме картофеля) и фрукты, 25% — белковая пища (нежирные сорта мяса, рыба, бобовые, яйца, сыр), 25% — цельнозерновые продукты (каши, хлеб). Следует избегать жирных сортов мяса и чрезмерного потребления соли, не переедать.

Быть активным

Движение — это жизнь, поэтому стоит оставаться физически активным — ходить, бегать, посещать спортзал. Можно заниматься плаванием, танцами или участвовать в командных играх.

Отказаться от вредных привычек

Алкоголь и курение приводят к развитию болезней сердца. Вместе с тем нет безопасной дозы.

Поддерживать здоровый вес

Ожирение является причиной ряда болезней, в том числе и проблем с сердцем. Избыточный вес может спровоцировать развитие атеросклероза, гипертонии, сердечный приступ и инсульт.