Серце – життєво важливий орган, без якого організм просто не буде жити. Тому про нього варто особливо ретельно піклуватися.

63% смертей у світі провокують саме серцево-судинні захворювання, наводить статистику МОЗ України.

Водночас більшість захворювань можна попередити.

Відомство перерахувало рекомендації, які допоможуть серцю бути здоровим.

Що робити:

Харчуватися правильно

50% раціону – овочі (усі, крім картоплі) і фрукти, 25% – білкова їжа (нежирні сорти м’яса, риба, бобові, яйця, сир), 25% – цільнозернові продукти (каші, хліб). Треба уникати жирних сортів м’яса та надмірного споживання солі, не переїдати.

Бути активним

Рух – це життя, тому варто залишатися фізично активним – ходити, бігати, відвідувати спортзал. Можна займатися плаванням, танцями чи брати участь у командних іграх.

Відмовитися від шкідливих звичок

Алкоголь та куріння призводять до розвитку хвороб серця. Водночас немає безпечної дози.

Підтримувати здорову вагу

Ожиріння є причиною низки хвороб, зокрема і проблем із серцем. Надлишкова вага може спровокувати розвиток атеросклерозу, гіпертонії, серцевий напад та інсульт.