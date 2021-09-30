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Здорове серце. Що робити, щоб уникнути проблем з життєво важливим органом

30 Вересня 2021, 11:41 Людмила Грубнік
девушка, сердце
Джерело: Pixabay

Серце – життєво важливий орган, без якого організм просто не буде жити. Тому про нього варто особливо ретельно піклуватися.

63% смертей у світі провокують саме серцево-судинні захворювання, наводить статистику МОЗ України.

Водночас більшість захворювань можна попередити.

Відомство перерахувало рекомендації, які допоможуть серцю бути здоровим.

Що робити:

  • Харчуватися правильно

50% раціону – овочі (усі, крім картоплі) і фрукти, 25% – білкова їжа (нежирні сорти м’яса, риба, бобові, яйця, сир), 25% – цільнозернові продукти (каші, хліб). Треба уникати жирних сортів м’яса та надмірного споживання солі, не переїдати.

  • Бути активним

Рух – це життя, тому варто залишатися фізично активним – ходити, бігати, відвідувати спортзал. Можна займатися плаванням, танцями чи брати участь у командних іграх.

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  • Відмовитися від шкідливих звичок

Алкоголь та куріння призводять до розвитку хвороб серця. Водночас немає безпечної дози.

  • Підтримувати здорову вагу

Ожиріння є причиною низки хвороб, зокрема і проблем із серцем. Надлишкова вага може спровокувати розвиток атеросклерозу, гіпертонії, серцевий напад та інсульт.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України , Поради , Серце
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