Тахікардія (пришвидшене серцебиття) – стан, коли пульс у людини, частота серцевих скорочень, перевищує показник 90 ударів за хвилину.

Серцебиття може пришвидшуватися під час фізичного навантаження чи хвилювання, однак іноді це свідчить про проблеми зі здоров’ям. Лікар-кардіолог Олена Прокопович розповіла Фактам ICTV, що таке тахікардія та які таблетки варто пити під час пришвидшеного серцебиття.

– Нормальний пульс – у середньому 60-80 ударів на хвилину у спокійному стані, пришвидшений – понад 90-100. Проте цей показник є індивідуальним. Зокрема, у спортсменів пульс зазвичай нижчий, ніж 60 ударів за хвилину, і це фізіологічно. Для активних людей, так званих холериків, така частота буде некомфортною, а цифри 80-90 ударів за хвилину – якраз, – говорить Олена Прокопович.

Причини тахікардії

Пришвидшене серцебиття може бути нормальним станом людини, компенсаторною реакцією, пов’язаною з її діяльністю чи станом організму, зокрема, це:

заняття спортом;

швидка хода або біг;

інтенсивна праця;

вагітність;

стрес, переляк, хвилювання;

сильні позитивні емоції;

різке пробудження або зміна положення тіла;

перебування в задушливому приміщенні;

під час підвищеної температури навколишнього середовища;

після вживання міцної кави та інших енергетичних та алкогольних напоїв.

– Для фізіологічного (нормального) серцебиття характерне поступове наростання частоти серцевих скорочень і поступове сповільнення за умови відсутності причинного фактору, – додає лікар-кардіолог.

Проте під час збереження тахікардії протягом тривалого часу врешті-решт серце виснажується і дає про себе знати. У людини можуть виникати неприємні відчуття в ділянці серця, нерівномірний серцевий ритм, відчуття нестачі повітря чи задишка, “мушки” перед очима, іноді запаморочення.

Коли пришвидшений серцевий ритм є небезпечним?

Так зване патологічне серцебиття виникає у ситуаціях, які свідчать про певні проблеми зі здоров’ям, зокрема:

підвищену температуру тіла;

серцеву недостатність;

патологію щитоподібної залози;

гіпертонічну хворобу;

анемію;

вади серця;

інфаркт міокарда;

підвищений або знижений тиск;

захворювання нервової системи;

запалення серцевого м’яза (міокардити);

тромбози судин (інфаркт міокарда чи тромбоемболія легеневої артерії);

гострі інфекційні захворювання (зокрема, коронавірусна хвороба);

різні види аритмій.

Олена Прокопович розповіла, як відрізнити нормальне пришвидшення серцебиття та патологічну тахікардію.

Варто турбуватися у випадках, якщо:

тахікардія має раптовий початок на фоні звичного фізнавантаження або без видимої причини;

серце починає битися одразу з шаленою частотою – 150-200 ударів на хвилину;

супроводжується запамороченням або втратою свідомості.

Це може бути ознаками життєвозагрозливих аритмій, пояснює вона.

Також лікар назвала фактори ризику розвитку тахікардії:

літній вік;

ішемічна чи гіпертонічна хвороби серця, цукровий діабет;

малорухливий спосіб життя;

зайва вага;

відсутність фізичної активності та нетренованість, зокрема і в молодих людей;

невротичний склад характеру;

порушення функції щитоподібної залози.

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Які таблетки пити під час сильного серцебиття?

Якщо стався раптовий приступ серцебиття, який людина раніше не відчувала, треба звернутися до лікаря або ж викликати швидку допомогу, якщо є загрозливі симптоми (біль у грудях, втрата свідомості, різке підвищення чи зниження тиску), щоб зафіксувати його та попередити можливі ускладнення, говорить Олена Прокопович.

– Спочатку варто звернутися до фахівця загальної практики, який зробить певні обстеження, з’ясує причину та/або спрямує до кардіолога. Останній за необхідності зробить додаткові обстеження та призначить лікування, – додає експерт.

Самостійно пити таблетки під час пришвидшеного серцебиття не варто, адже людина не знає, з чим це пов’язано.

– У цьому разі препаратами треба усунути причину, а без обстежень та аналізів це не можливо, – коментує Олена Прокопович.

Крім того, за словами лікаря, таблетки від серцебиття – це зазвичай препарати, які сповільнюють частоту серцевих скорочень, а також одночасно можуть знижувати тиск, тож людина може собі нашкодити.

У разі тахікардії, якщо немає загрозливих симптомів, можна спробувати так звані вагусні проби (методика рефлекторного впливу на блукаючий нерв з нервових закінчень інших органів), за допомогою яких серцебиття може сповільнюватися. Це, зокрема, затримка дихання з одночасним натужуванням, видихування повітря у пустий шприц 20 мл.

Також можна випити чай із заспокійливих трав (пустирник, м’ята, меліса).

Не нашкодить вживання добавок з мікроелементами, наприклад, калію та магнію.

– Щодо таблеток від серцебиття, то вони вживаються лише за призначенням лікаря, і в кожному індивідуальному випадку це різні препарати, – пояснює лікар.

Якщо ігнорувати проблеми і з серцем або займатися самолікуванням, це може призвести до незворотних змін, у людини може розвинутися серцева недостатність, інсульт чи інфаркт.

Профілактика тахікардії

Щоб уникнути проблем із серцем, треба вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, висипатися, уникати стресів, вчасно звертатися до лікаря у разі погіршення самопочуття та виконувати його призначення.