Тахікардія (пришвидшене серцебиття) – стан, коли пульс у людини, частота серцевих скорочень, перевищує показник 90 ударів за хвилину.
Серцебиття може пришвидшуватися під час фізичного навантаження чи хвилювання, однак іноді це свідчить про проблеми зі здоров’ям. Лікар-кардіолог Олена Прокопович розповіла Фактам ICTV, що таке тахікардія та які таблетки варто пити під час пришвидшеного серцебиття.
– Нормальний пульс – у середньому 60-80 ударів на хвилину у спокійному стані, пришвидшений – понад 90-100. Проте цей показник є індивідуальним. Зокрема, у спортсменів пульс зазвичай нижчий, ніж 60 ударів за хвилину, і це фізіологічно. Для активних людей, так званих холериків, така частота буде некомфортною, а цифри 80-90 ударів за хвилину – якраз, – говорить Олена Прокопович.
Причини тахікардії
Пришвидшене серцебиття може бути нормальним станом людини, компенсаторною реакцією, пов’язаною з її діяльністю чи станом організму, зокрема, це:
- заняття спортом;
- швидка хода або біг;
- інтенсивна праця;
- вагітність;
- стрес, переляк, хвилювання;
- сильні позитивні емоції;
- різке пробудження або зміна положення тіла;
- перебування в задушливому приміщенні;
- під час підвищеної температури навколишнього середовища;
- після вживання міцної кави та інших енергетичних та алкогольних напоїв.
– Для фізіологічного (нормального) серцебиття характерне поступове наростання частоти серцевих скорочень і поступове сповільнення за умови відсутності причинного фактору, – додає лікар-кардіолог.
Проте під час збереження тахікардії протягом тривалого часу врешті-решт серце виснажується і дає про себе знати. У людини можуть виникати неприємні відчуття в ділянці серця, нерівномірний серцевий ритм, відчуття нестачі повітря чи задишка, “мушки” перед очима, іноді запаморочення.
Коли пришвидшений серцевий ритм є небезпечним?
Так зване патологічне серцебиття виникає у ситуаціях, які свідчать про певні проблеми зі здоров’ям, зокрема:
- підвищену температуру тіла;
- серцеву недостатність;
- патологію щитоподібної залози;
- гіпертонічну хворобу;
- анемію;
- вади серця;
- інфаркт міокарда;
- підвищений або знижений тиск;
- захворювання нервової системи;
- запалення серцевого м’яза (міокардити);
- тромбози судин (інфаркт міокарда чи тромбоемболія легеневої артерії);
- гострі інфекційні захворювання (зокрема, коронавірусна хвороба);
- різні види аритмій.
Олена Прокопович розповіла, як відрізнити нормальне пришвидшення серцебиття та патологічну тахікардію.
Варто турбуватися у випадках, якщо:
- тахікардія має раптовий початок на фоні звичного фізнавантаження або без видимої причини;
- серце починає битися одразу з шаленою частотою – 150-200 ударів на хвилину;
- супроводжується запамороченням або втратою свідомості.
Це може бути ознаками життєвозагрозливих аритмій, пояснює вона.
Також лікар назвала фактори ризику розвитку тахікардії:
- літній вік;
- ішемічна чи гіпертонічна хвороби серця, цукровий діабет;
- малорухливий спосіб життя;
- зайва вага;
- відсутність фізичної активності та нетренованість, зокрема і в молодих людей;
- невротичний склад характеру;
- порушення функції щитоподібної залози.
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Які таблетки пити під час сильного серцебиття?
Якщо стався раптовий приступ серцебиття, який людина раніше не відчувала, треба звернутися до лікаря або ж викликати швидку допомогу, якщо є загрозливі симптоми (біль у грудях, втрата свідомості, різке підвищення чи зниження тиску), щоб зафіксувати його та попередити можливі ускладнення, говорить Олена Прокопович.
– Спочатку варто звернутися до фахівця загальної практики, який зробить певні обстеження, з’ясує причину та/або спрямує до кардіолога. Останній за необхідності зробить додаткові обстеження та призначить лікування, – додає експерт.
Самостійно пити таблетки під час пришвидшеного серцебиття не варто, адже людина не знає, з чим це пов’язано.
– У цьому разі препаратами треба усунути причину, а без обстежень та аналізів це не можливо, – коментує Олена Прокопович.
Крім того, за словами лікаря, таблетки від серцебиття – це зазвичай препарати, які сповільнюють частоту серцевих скорочень, а також одночасно можуть знижувати тиск, тож людина може собі нашкодити.
У разі тахікардії, якщо немає загрозливих симптомів, можна спробувати так звані вагусні проби (методика рефлекторного впливу на блукаючий нерв з нервових закінчень інших органів), за допомогою яких серцебиття може сповільнюватися. Це, зокрема, затримка дихання з одночасним натужуванням, видихування повітря у пустий шприц 20 мл.
Також можна випити чай із заспокійливих трав (пустирник, м’ята, меліса).
Не нашкодить вживання добавок з мікроелементами, наприклад, калію та магнію.
– Щодо таблеток від серцебиття, то вони вживаються лише за призначенням лікаря, і в кожному індивідуальному випадку це різні препарати, – пояснює лікар.
Якщо ігнорувати проблеми і з серцем або займатися самолікуванням, це може призвести до незворотних змін, у людини може розвинутися серцева недостатність, інсульт чи інфаркт.
Профілактика тахікардії
Щоб уникнути проблем із серцем, треба вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, висипатися, уникати стресів, вчасно звертатися до лікаря у разі погіршення самопочуття та виконувати його призначення.